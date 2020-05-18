Bu hafta ödenecek! İşte çalışanların kesesini rahatlatacak ek ödemenin detayları...

Kamuda çalışan işçilere ve kadroya geçen taşeron işçilere, 1 yılda 52 günlük hizmet karşılığı olarak ek ödeme yapılıyor. Ödemeler 4 eşit taksit şeklinde ve Resmi Gazete'de yayımlanan tarihlerde işçilerin hesabına yatırılıyor. Brüt ücret üzerinden 13 günlük hesaplamalarla yapılan ödemede SGK primi, damga ve gelir vergisi kesintileri düşüldükten sonra kalan tutar vatandaşların hesabına yatırılır.

TEDİYE ÖDEMESİ NEDİR? KİMLERE VERİLİR?

Tediye kelime olarak; ikramiye, ek ödenek ve para desteği anlamlarına gelir. Devletin her yıl işçilerin hizmet karşılığı olarak, 52 günden hesaplayıp vergileri düştükten sonra işçilere yaptığı ek ödemedir. Peki, tediye ödemesi kimlere verilir? Kimler yararlanabilir?

Devlet ve devlete bağlı kurumlarda işçi statüsünde çalışan personeller bu ücretten yararlanabilir. Kadroya geçen taşeron işçiler ve kamu işçilerine verilen ödemede ücret sistemine bakılmadan 52 gün olarak hesaplanan hizmet karşılığıdır. Bu hizmet karşılığı 4 eşit taksit halinde ve belirlenen tarihlerde yatırılır.

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan tarihlerde, ödeme işlemi yapılır. 2020 yılına ilişkin tediye ödemelerinin ödeneceği tarihler ise Cumhurbaşkanı tarafından 25 Ocak 2020 tarihinde, Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte o tarihler şöyle: