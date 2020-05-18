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Bu hafta ödenecek! İşte çalışanların kesesini rahatlatacak ek ödemenin detayları...

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.05.2020 10:55 | Son Güncelleme

2020 tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair takvim belli oldu. Kamu işçilerini ve kadroya geçen taşeron işçileri yakından ilgilendiren tediye ödemesinin yapılacağı tarihler Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile birinci tediye ödemesinin 13 günlük ilk taksiti 31 Ocak 2020'de ödenmişti. İkinci taksitin ise 22 Mayıs 2020'de ödenmesi bekleniyor.

Bu hafta ödenecek! İşte çalışanların kesesini rahatlatacak ek ödemenin detayları...

Kamuda çalışan işçilere ve kadroya geçen taşeron işçilere, 1 yılda 52 günlük hizmet karşılığı olarak ek ödeme yapılıyor. Ödemeler 4 eşit taksit şeklinde ve Resmi Gazete'de yayımlanan tarihlerde işçilerin hesabına yatırılıyor. Brüt ücret üzerinden 13 günlük hesaplamalarla yapılan ödemede SGK primi, damga ve gelir vergisi kesintileri düşüldükten sonra kalan tutar vatandaşların hesabına yatırılır.

TEDİYE ÖDEMESİ NEDİR? KİMLERE VERİLİR?

Tediye kelime olarak; ikramiye, ek ödenek ve para desteği anlamlarına gelir. Devletin her yıl işçilerin hizmet karşılığı olarak, 52 günden hesaplayıp vergileri düştükten sonra işçilere yaptığı ek ödemedir. Peki, tediye ödemesi kimlere verilir? Kimler yararlanabilir?

Devlet ve devlete bağlı kurumlarda işçi statüsünde çalışan personeller bu ücretten yararlanabilir. Kadroya geçen taşeron işçiler ve kamu işçilerine verilen ödemede ücret sistemine bakılmadan 52 gün olarak hesaplanan hizmet karşılığıdır. Bu hizmet karşılığı 4 eşit taksit halinde ve belirlenen tarihlerde yatırılır.

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan tarihlerde, ödeme işlemi yapılır. 2020 yılına ilişkin tediye ödemelerinin ödeneceği tarihler ise Cumhurbaşkanı tarafından 25 Ocak 2020 tarihinde, Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte o tarihler şöyle:

31/01/2020 Kamuda çalışan işçilerin tediye ödemesinin ilk taksitinin ödenmesi
22/05/2020 Kamuda çalışan işçilerin tediye ödemesinin ikinci taksitinin ödenmesi
23/12/2020 Yer altı maden işçilerinin tediye ödemesinin tamamının ödenmesi
Kamuda çalışan ve kadroya geçen taşeron işçilerin tediye ödemelerinin ilk taksiti Resmi Gazete'de yayımlandığı üzere 31 Ocak 2020 tarihinde ödenmişti. Brüt ücret üzerinden 13 günlük hesaplamalarla yapılan ödemenin ikinci taksitinin ise 22 Mayıs 2020 tarihinde yatırılması bekleniyor. Yer altı maden işçilerinin tediye ödemelerinin tamamı ise 23 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.

TEDİYE ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK? HANGİ VERGİLER KESİLİYOR?

Tediye ödemesi brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Mevzuatta belirtilene göre; işçinin ek mesaisi, çocuk zammı, evliliği, ayni yardım ve tatil ücretleri itibara alınmıyor. Brüt maaş üzerinden kesilen vergilerden sonra ücret yatırılıyor.

SGK primine tabi olduğu için yüzde 15 oranında sigorta primi ve yüzde 15 gelir vergisi kesintisi yapılır. Aynı zamanda tediye ödemesinde damga vergisi kesintisi de yapıldıktan sonra ortaya çıkan rakam işçilerin hesabına aktarılıyor.

Bu sayede asgari ücretle çalışan işçinin 13 günlük tediye ödemesi 913 TL olarak yatırılacak.
3.000 TL brüt ücret alan bir işçinin tediye ödemesi 929 TL,
3.500 TL brüt ücret alan işçinin tediye ödemesi ise 1.084 TL olarak hesabına yatırılacak.
4.000 TL brüt ücret alan işçi 1.239 TL tediye ödemesi alırken
4.500 TL brüt ücret alan işçinin tediye ödemesi 1.394 TL şeklinde olacak.
İşçinin aldığı maaşa oranla aldığı tediye ödemesi de artacak.

BELEDİYE İŞÇİLERİ TEDİYE ÖDEMESİ ALMIYOR

Kadroya geçen taşeron işçilerin tediye ödemesi aldığından bahsetmiştik. Ancak her kadroya geçen işçi tediye ödemesi alamıyor. Belediye bünyesinde çalışan ve belediye şirketlerine geçirilen işçiler tediye ödemesinden yararlanamıyor. Ödeme yapılmamasının sebebi ise şirketlerin tediye ödemesi zorunluluğunun olmaması. Belediye işçileri de bu ödemeden yararlanmak için talepte bulunuyorlar.

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