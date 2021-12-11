Bu hafta parasını onlara yatıran servetine servet kattı

BIST 100 endeksi, en düşük bin 898,62, en yüksek 2 bin 53,47 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına nazaran yüzde 6,55 artarak, 2 bin 35,48 puandan bitirdi.

ÇEYREK BİN 285 TL OLDU

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,92 kazanımla 795,00 TL’ye, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,92 artışla 5 bin 260,00 TL’ye yükseldi. Geçen hafta sonu bin 261 TL olan çeyrek altının satış fiyatı da bin 285 TL’ye çıktı.

DOLAR VE EURO DEĞER KAZANDI

Bu hafta ABD doları yüzde 0,62 değerlenerek, 13,88 TL’ye, euro ise yüzde 0,72 artarak 15,68 TL’ye yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,92, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,95 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 5,16 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. AA



