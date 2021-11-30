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Bu illerde evi olanlar paraya para demeyecek! Fiyatlar tavan yaptı

30.11.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her geçen gün artan emlak piyasası pek çok kişiyi ev alma hayallerinden bir adım daha uzaklaştırıyor. Bazı iller var ki evlerin yanına yaklaşmak bile mümkün değil. İşte ev fiyatları yükseldikçe yükselen o iller…

Bu illerde evi olanlar paraya para demeyecek! Fiyatlar tavan yaptı

Pandemi her alanı olumsuz anlamda etkilerken gayrimenkul sektöründe fiyatlar aldı başını gitti. Dolar kurunun da artmasıyla özellikle büyükşehirlerde ev almak pek çok kişi için hayal oldu. Bazı iller var ki yüksek fiyatlarıyla “taşı toprağı altın” denilen İstanbul’u bile geride bıraktı. Buralarda eviniz varsa kelimenin tam anlamıyla yaşadınız. İşte ev fiyatı tavan yapan o iller…

O İLDE EV FİYATLARI İSTANBUL’DAN BİLE PAHALI

Merkez Bankası eylül ve ekim aylarında olduğu gibi kasım yanında da faiz indirimine gidince üç kamu bankası, özellikle konut kredilerinde indirime gitti. Bu indirimin ardından vatandaş uzun süredir ertelediği ev hayaline kavuşmak için araştırma üstüne araştırma yapıyor. Ev fiyatları en pahalı olan ilimiz İstanbul sanılsa da bu durum değişti. Şu anda ülkemizdeki en pahalı ev fiyatlarının olduğu il Muğla.

İstanbul’un en pahalı ilçesi ise Beşiktaş oldu. İşte il il ev fiyatları…

10 İL ARASINDA EN PAHALISI MUĞLA

Yapılan araştırmada 10 il arasında en pahalı olan yer metrekaresi 10 bin 167 TL’den satılan Muğla oldu.

Muğla’yı metrekare fiyatı 7 bin 824 TL olan İstanbul takip etti.

İstanbul’un ardından metrekare fiyatı 5 bin 947 TL olan Antalya, ardından ise 5 bin 482 TL ile İzmir geldi. Diğer sıralama ise şöyle: Metrekare fiyatı 4 bin 236 TL ile Çanakkale ile Balıkesir, 4 bin 62 TL ile Yalova, 3 bin 991 TL ile Gaziantep, 3 bin 852 TL ile Denizli, 3 bin 718 TL ile Edirne takip etti.

DENİZİ GÖREN İLLER DEĞERLENDİKÇE DEĞERLENİYOR

Araştırmaya göre ev fiyatlarında en çok artış gösteren ilerin başında Samsun, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, İstanbul, Aydın, Çanakkale, Konya ve Sakarya geldi. Konut fiyatlarında en çok artış yaşanan 10 ilden 9’unun deniz kıyılarındaki illerde olması dikkat çekti.


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Anahtar Kelimeler:
pandemi İstanbul
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