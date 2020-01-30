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Bu kalkan balığının fiyatı 585 TL

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 15:04 | Son Güncelleme

Karadeniz'de bu yıl az miktarda avlanan kalkan balığının kilogram fiyatı 130 liraya çıktı.

Bu kalkan balığının fiyatı 585 TL

Sinop’ta balıkçılık yapan Eşref Balyemez sezonun iyi geçmediğini söyledi. Palamut ve hamsinin az olması nedeniyle balıkçıların hayal kırıklığına uğradığını belirten Balyemez, diğer balık türlerinde de geçen yıla kıyasla azalış olduğunu dile getirdi. Balyemez konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kalkan balığı her kesimim sıklıkla tükettiği bir balık türü değil. Son günlerde biraz bollaşmasına rağmen fiyatları çok yüksek. Şu an kilogramı 130 liradan satılıyor. Belki bir hafta sonra 150 liraya çıkacak. Çünkü talep olmasına karşın avlanan balık miktarı çok az. Böyle devam ettiği sürece fiyatlar her geçen gün artacaktır. Keşke bol olsa ve herkes ucuza balık yiyebilse" dedi.

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Ayrıca Balyemez kalkan balığının 4 buçuk kilogram olduğunu belirterek fiyatının 585 TL olduğunu sözlerine ekledi.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
sinop, kalkan, palamut,

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