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Bu kavunlar tam 25 bin dolar! İlk hasat Yubari kavunları satışa sunuldu

25.05.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido'da yetişen Yubari kavunları sezonun ilk hasadında 3,5 milyon yene (25 bin dolar) alıcı buldu.

Bu kavunlar tam 25 bin dolar! İlk hasat Yubari kavunları satışa sunuldu

Japonya'da adını Hokkaido'da Sapporo'ya bağlı Yubari ilçesinden alan kavunlar, mevsimin ilk hasadında müşterilerin beğenisine sunuldu.

Kyodo ajansının haberine göre, bölgede yetişen 260'tan fazla kavunun satışa çıkarıldığı açılış mezadında, yerel firma Hokuyupack Co. kavun çiftine 3,5 milyon yen vererek satın aldı.

Kavunların, Haziran ayının ilk haftasında piyasaya sunulacağı açıklandı.

İlçedeki tarımsal kooperatifler bünyesindeki çiftçiler, bu yıl kavunların ülke içi satışlarından 1,93 milyar yen (13,6 milyon dolar) kazanmayı hedefliyor.

Yubari kavunları sezon açılışı rekor fiyatı 5 milyon yenle, 2019 yılında elde edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
kavun

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