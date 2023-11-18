FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bu kez de EPDK! Kâr ortaklığı modeli ile dolandırıcılığa uyarı: Hukuki süreç balatıldı

Bu kez de EPDK! Kâr ortaklığı modeli ile dolandırıcılığa uyarı: Hukuki süreç balatıldı

18.11.2023 10:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yayılmaya başlayan “kar ortaklığı modeline dayalı yenilenebilir enerji kaynaklardan elektrik üretme” iddiası sonrasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan (EPDK) açıklama geldi. EPDK tarafından ilgili reklamlara yönelik gerekli adli ve hukuki süreçler başlatıldığı bildirildi. Vatandaşlara da dolandırıcılara karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

Bu kez de EPDK! Kâr ortaklığı modeli ile dolandırıcılığa uyarı: Hukuki süreç balatıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), son günlerde sosyal medyada da yayılmaya başlayan “kar ortaklığı modeline dayalı yenilenebilir enerji kaynaklardan elektrik üretme” iddiasındaki dolandırıcılık amaçlı reklamlara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olması, bu şirketlerin elektrik üretim lisansı yoksa mutlak surette yatırımdan kaçınılması gerektiğine dikkat çekti. EPDK tarafından ilgili reklamlara yönelik gerekli adli ve hukuki süreçler başlatıldığı bildirildi.

EPDK'dan yapılan açıklamada, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi; mevcut yasal mevzuatımız kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen ihaleler, EPDK tarafından yürütülen lisanslı elektrik üretimi başvuru süreçleri ve yine EPDK düzenlemeleri kapsamında kişilerin kendi tüketimlerini karşılamasını mümkün kılan lisanssız elektrik üretim faaliyetleri kapsamında devam ettiği hatırlatılarak, "Belirtilen bu metodlarda yatırım yapmak isteyen tüm kamu ve tüzel kişiler ile gerçek kişilerin yerine getirmesi gereken çeşitli yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülüklerin yanı sıra elektrik üretim faaliyetleri de ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte ve denetlenmektedir" denildi.

Son günlerde özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine dayalı, ‘saadet zinciri’ benzeri yapılanmalar kurarak kar ortaklığı modeli üzerinden vatandaşları yanıltıcı girişimlere dair şikayetlerin kurumlarına ulaştığı vurgulanarak şöyle denildi:

e13733e3e9a30572d44742c7ffa94377

"Unutulmalıdır ki lisanssız elektrik üretiminin sınırları ve kapsamı bellidir, hedefi de tüketilen elektriğin üretilmesidir ve bir kar ortaklığı modeli söz konusu değildir.

Vatandaşlarımızın lisanslı elektrik üretimine yönelik yatırım yapma süreçlerinde ise mutlak surette bahse konu şirketlerin lisans durumunu kurumumuzun internet sayfasından kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu şirketlerin elektrik üretim lisansı yoksa Türkiye’nin hiçbir noktasında elektrik üretim faaliyetinde bulunması mümkün değildir. Ayrıca hiçbir şirket elektrik üretim lisansı haricinde (tedarik, iletim, dağıtım gibi) başka lisanslarla da elektrik üretim faaliyetinde bulunamaz. Kurumumuz lisans süreçlerini ve şirket yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğini titizlikle takip etmekte ve kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Son günlerde sosyal medyada da yayılmaya başlayan “kar ortaklığı modeline dayalı yenilenebilir enerji kaynaklardan elektrik üretme” iddiasındaki dolandırıcılık amaçlı reklamlara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olması, bu şirketlerin elektrik üretim lisansı yoksa mutlak surette yatırımdan kaçınılması gerekmektedir. Kurumumuz tarafından ilgili reklamlara yönelik gerekli adli ve hukuki süreçler başlatılmıştır."


Canlı Borsa Yönlendirme


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobilde ÖTV matrahları değişti! Otomobilde ÖTV matrahları değişti!
Hesap makinelerini hazırlayın! Merkez Bankası yeni sinyali verdiHesap makinelerini hazırlayın! Merkez Bankası yeni sinyali verdi
Bakanlık duyurdu! Bugün hesaplara yatırılıyorBakanlık duyurdu! Bugün hesaplara yatırılıyor
Anahtar Kelimeler:
EPDK
En Çok Okunan Haberler
Bakan Yerlikaya duyurdu! Nenad Petrak İstanbul'da yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu! Nenad Petrak İstanbul'da yakalandı

Otomobilde ÖTV matrahları değişti!

Otomobilde ÖTV matrahları değişti!

Gerçeği vatandaşlar ortaya çıkardı! Polise böyle yalvardı: 'Abi bana böyle demedi'

Gerçeği vatandaşlar ortaya çıkardı! Polise böyle yalvardı: 'Abi bana böyle demedi'

Hesap makinelerini hazırlayın! Merkez Bankası yeni sinyali verdi

Hesap makinelerini hazırlayın! Merkez Bankası yeni sinyali verdi

Yer İstanbul! Binlerce sıfır araç böyle görüntülendi

Yer İstanbul! Binlerce sıfır araç böyle görüntülendi

Memur ve emeklisi gün sayarken belli oldu: İki sınırın da altında!

Memur ve emeklisi gün sayarken belli oldu: İki sınırın da altında!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çocuk hastalarının görüntülerini yapay zekayla pornografiye çevirdi

Çocuk hastalarının görüntülerini yapay zekayla pornografiye çevirdi

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Dijital bebek telsizi her şeyi ele verdi! Yatağın altından çıktı

Dijital bebek telsizi her şeyi ele verdi! Yatağın altından çıktı

O ülkenin MasterChef finalistiydi! 11 çocuk istismarı... 32 yıl hapis cezası

O ülkenin MasterChef finalistiydi! 11 çocuk istismarı... 32 yıl hapis cezası

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.