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Bu kez oldukça farklı! Uzman isim altın fiyatlarına dikkat çekip uyardı: “İşte şimdi dikkat!”

23.08.2023 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri bilhassa düğün sezonu nedeniyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, altın ve kripto para piyasasına dikkat çekip açıklamada bulundu. Uzman isim, “Uyarıyorum işte şimdi dikkat” ifadesini kullanarak, yatırımcıları dikkatli olmaları yönünde tembihledi. Peki, bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 22 Ağustos 2023 Çarşamba gününün altın fiyatları...

Bu kez oldukça farklı! Uzman isim altın fiyatlarına dikkat çekip uyardı: “İşte şimdi dikkat!”

Altın fiyatları ile kripto para piyasasına ilişkin dikkat çeken bir uyarı geldi. Ekonomist Selçuk Geçer kripto paraların altına göre daha fırsatlar sunabileceğini belirtip altının daha düşük risk sunduğunu vurguladı. Öte yandan Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.1931 liradan, satış fiyatı ise 27.1986 liradan işlem görüyor. Bir önceki kapanışını 29.5412, TL'den yapan euro şu anda 29.5381 TL alış ve 29.5443 TL satış fiyatına sahip. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ise internette araştırılıyor. 22 Ağustos 2023 Çarşamba gününün altın fiyatları ve detaylar haberimizde...

ALTIN VE KRİPTO PARA PİYASALARINDA DİKKAT EDİN!

Altın ve kripto para yatırımcılarını ilgilendiren bir açıklamada bulunan ekonomist Selçuk Geçer “Uyarıyorum işte şimdi dikkat” dedi. Uzman isim önce İngiltere’de enflasyonun yüzde 6.8’e kadar düştüğünü, Hollanda’da ise resesyonun başladığını belirtip bu durumun döviz fiyatlarının yükselişe geçmesine neden olabileceğini belirtti.

ALTIN KRİPTOYA GÖRE HEM DAHA GÜVENLİ HEM DE DAHAAVANTAJLI!

Kripto paraların altına göre daha fırsatlar sunabileceğini söyleyen uzman isim altının daha istikrarlı seyriyle daha güvenli bir liman olabileceğine işaret etti. Kripto paralarda yaşanan sert düşüşlerin risk olduğunu belirten Geçer "Altının mevcut fiyatlarının bile düşük olduğunu düşünüyorum" dedi.

"ALTINDA BÜYÜK HAREKETLER 2024-2025 YILLARINDA YAŞANABİLİR"

Uzman isim, altın ile ilgili büyük hareketlerin 2024-2025 yıllarında yaşanabileceğini ve bu dönemde altının avantajlı bir yatırım aracı olabileceğini belirtti.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (23 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA)

Altın fiyatları, 23 Ağustos Çarşamba günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.657,82 TL üzerinden yapan gram altın 1.662,45 liradan alınıyor, 1.662,71 liradan satılıyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.319,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.223,00 liradan alınıyor, 11.343,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.686.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.629,00 liradan alınıyor, 5.597,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.843,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 23 Ağustos itibariyle 2.805,00 liradan alınıyor, 2.849,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 23 Ağustos günü 11.027.55 TL alış, 11.242,01 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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