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'Bu konuda çok şikayet var' Bir gün evli kalıp yıllarca nafaka ödeme dönemi bitiyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
04.03.2025 07:26
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Türkiye'de bazı kesimlere göre haklı bir uygulama olan bazı kesimlere göre ise mağduriyet yaratan nafaka konusu sil baştan gözden geçirilecek. Nafakayla beraber mal paylaşımı, tazminat, velayet konularının ayrı dava olarak görülmesi için harekete geçiliyor. Ayrıca bir gün evli kalıp ömür boyu nafaka ödeme dönemi de sona erecek.

'Bu konuda çok şikayet var' Bir gün evli kalıp yıllarca nafaka ödeme dönemi bitiyor

Türkiye’de uzun süredir tartışma konusu olan, süresiz nafaka ve boşanma davalarına ilişkin sürecin uzaması başta olmak üzere aile hukukunda problemli olan tüm alanlar sil baştan gözden geçirilecek. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, AK Parti, Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının üzerinde çalıştığı paket, aile hukukuna ilişkin düzenlemeleri kapsayacak.

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ULUSLARARASI ÖRNEKLER İNCELENİYOR

Edinilen bilgilere göre Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ‘Aile Hukuku Değerlendirme Kurulu’ aile hukuku alanında uluslararası örnekleri de incelemeye aldı. Aile hukuku alanındaki eksikliklerin giderilmesi, güncellenmesi, aile mahkemelerindeki yargılamaların hızlandırılmasına ilişkin hazırlıklar bütün tarafların görüşleri alınarak yapılacak.

BİR GÜN EVLİ KALIP YILLARCA NAFAKA ÖDEME DEVRİ BİTİYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bu çalışmaların ana gündem maddesini ise boşanma süreçleri ve nafaka sistemi oluşturacak. Özellikle bir gün evli kalıp yıllarca nafaka ödenmesinin önüne geçilmesi, uzun süren boşanma davaları sebebiyle kadınların veya çocukların mağdur edilmesinin önüne geçilmesi, aile mahkemelerinin yargılama usullerinin yenilenmesi, şiddet içermeyen aile uyuşmazlıklarında ara buluculuk sisteminin devreye girmesi gibi başlıkla detaylı çalışma yapılıyor. Bu kapsamda, mal rejimi yüzünden hâlen 10 yıla bile uzayan çekişmeli boşanma davaları sebebiyle tarafların mağdur olmasını önlemek için, boşanma davasının kısa sürede sonuçlandırılması mal paylaşımı, nafaka, tazminat ve velayet konularının ise ayrı dava olarak görülmesine yönelik hazırlık yapılıyor.

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"BU KONUDA ÇOK ŞİKAYET VAR"

AK Parti’nin hukukçuları, Avrupa ülkelerinde de bu sistemin olduğunu hatırlatarak, “Birçok ülkede boşanma davasıyla nafaka veya mal paylaşımı davası ayrı yürütülürken Türkiye’de nafaka, velayet veya mal rejimi davası boşanma davası ile birlikte sonuçlandırılıyor. Bütün konular aynı davada karara bağlanıyor. Bu da boşanma sürecini çok uzatıyor. Taraflar mağdur oluyor. Bu konuda çok şikâyet var. Mesela, ikinci evliliğini yapamıyor veya yaşı geçiyor çocuk yapamıyor. İki taraf da boşanma konusunda kararlı ama bazı konularda anlaşma sağlanamadığı için yıllarda süren çekişme hem kadında hem erkekte ve varsa çocukta travmalar oluşturuyor. O sebeple boşanmalarda tarafların iradesine uygun, yeni mağduriyetlere yol açmayan bir usul geliştiriliyor” dedi.

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HERKES ÖMÜR BOYU NAFAKA ALAMAYACAK

Nafaka konusunda ise kadınların mağdur edilmemesi üzerine bir sistem kurulacak. Yapılacak düzenleme ile ömür boyu nafaka uygulamasına, bazı istisnalar hariç olmak üzere son verilecek. Nafaka bağlanması için evlilik süresi, kadının yaşı, gelir durumu, çocuk olup olmadığı, tarafların kusur oranı gibi ölçütler dikkate alınacak. Kadının yaşı, çalışamayacak durumda olması gibi şartlar söz konusu ise nafakada süre sınırı olmayacak. Bu durumdaki kadınlar ömür boyu nafaka alabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
nafaka boşanma
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