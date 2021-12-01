Bu rakamları görmeden ev almayın! İşte konut kredi faizlerindeki son durum

Özellikle Büyükşehirlerde ev fiyatları aldı başını gitti. Rakamlar arttıkça kiradan kurutulup ev almak isteyenler hayallerine bir adım daha uzaklaştı. Fiyatlar daha da artmadan ev sahibi olmak isteyenler ise birikim yaptığı paranın eksik kalan kısmını konut kredileriyle tamamlamaya çalışıyor. Sizler için banka banka konut kredilerindeki son durumu derledik. Bu rakamlara bakmadan ev almayın!

KONUT KREDİLERİNDEKİ SON DURUM

Merkez Bankası’nın kredi faiz oranlarını düşürmesinin ardından kamu bankaları ortak açıklama ile konut kredilerinde faiz düşürme kararı aldı. Ziraat Bankası, VakıfBank ve HalkBankası sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü. Kamu bankaları 25 Ekim'de de kurumsal ve konut kredi oranlarında indirime gitmişti.

ÖZEL BANKALARDA KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE?

Yukarıda da açıkladığımız gibi konut kredisi faiz oranları kamu bankalarında ev fiyatına göre değişiyor. Özel bankalardaki durumu örnekle açıklayacak olursak, 300 bin TL’lik bir konut kredisini 120 ay (10 yıl) vade yapmak istediğinizde ne kadar ödemeniz gerektiğini sizler için bir araya getirdik. İşte özel bankalardaki konut kredi faiz oranları…

Banka Aylık Taksit Faiz Toplam Ödeme

QNB Finansbank 5.734,16 TL % 1,64 690.899,66 TL

ICBC 5.805,63 TL % 1,67 699.422,01 TL

Denizbank 5.829,53 TL % 1,68 702.155,20 TL

Alternatif Bank 5.949,64 TL % 1,73 716.756,80 TL

Fibabanka 5.997,95 TL % 1,75 722.451,84 TL

Anadolubank 6.241,81 TL % 1,85 751.310,20 TL

Odeabank 6.291,03 TL % 1,87 757.359,34 TL

HSBC 6.589,34 TL % 1,99 793.853,80 TL

Şekerbank 6.841,72 TL %2.09 825.714,34 TL

Garanti BBVA 5.359,29 TL % 1,48 645.989,80 TL

Türkiye İş Bankası 5.130,59 TL % 1,38 618.845,80 TL

Akbank 5.153,26 TL % 1,39 621.167,70 TL

Yapıkredi 5.382,40 TL % 1,49 648.688,00 TL

TEB 5.592,33 TL % 1,58 673.933,84 TL



