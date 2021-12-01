FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bu rakamları görmeden ev almayın! İşte konut kredi faizlerindeki son durum

Bu rakamları görmeden ev almayın! İşte konut kredi faizlerindeki son durum

01.12.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası kredi faiz oranını peş peşe düşürürken, vatandaş da konut kredilerindeki faiz oranlarını merak etmeye başladı. Ev fiyatına göre değişen kredi faiz oranlarınki son durum şöyle…

Bu rakamları görmeden ev almayın! İşte konut kredi faizlerindeki son durum

Özellikle Büyükşehirlerde ev fiyatları aldı başını gitti. Rakamlar arttıkça kiradan kurutulup ev almak isteyenler hayallerine bir adım daha uzaklaştı. Fiyatlar daha da artmadan ev sahibi olmak isteyenler ise birikim yaptığı paranın eksik kalan kısmını konut kredileriyle tamamlamaya çalışıyor. Sizler için banka banka konut kredilerindeki son durumu derledik. Bu rakamlara bakmadan ev almayın!

KONUT KREDİLERİNDEKİ SON DURUM

Merkez Bankası’nın kredi faiz oranlarını düşürmesinin ardından kamu bankaları ortak açıklama ile konut kredilerinde faiz düşürme kararı aldı. Ziraat Bankası, VakıfBank ve HalkBankası sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü. Kamu bankaları 25 Ekim'de de kurumsal ve konut kredi oranlarında indirime gitmişti.

ÖZEL BANKALARDA KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE?

Yukarıda da açıkladığımız gibi konut kredisi faiz oranları kamu bankalarında ev fiyatına göre değişiyor. Özel bankalardaki durumu örnekle açıklayacak olursak, 300 bin TL’lik bir konut kredisini 120 ay (10 yıl) vade yapmak istediğinizde ne kadar ödemeniz gerektiğini sizler için bir araya getirdik. İşte özel bankalardaki konut kredi faiz oranları…

Banka Aylık Taksit Faiz Toplam Ödeme
QNB Finansbank 5.734,16 TL % 1,64 690.899,66 TL
ICBC 5.805,63 TL % 1,67 699.422,01 TL
Denizbank 5.829,53 TL % 1,68 702.155,20 TL
Alternatif Bank 5.949,64 TL % 1,73 716.756,80 TL
Fibabanka 5.997,95 TL % 1,75 722.451,84 TL
Anadolubank 6.241,81 TL % 1,85 751.310,20 TL
Odeabank 6.291,03 TL % 1,87 757.359,34 TL
HSBC 6.589,34 TL % 1,99 793.853,80 TL
Şekerbank 6.841,72 TL %2.09 825.714,34 TL
Garanti BBVA 5.359,29 TL % 1,48 645.989,80 TL
Türkiye İş Bankası 5.130,59 TL % 1,38 618.845,80 TL
Akbank 5.153,26 TL % 1,39 621.167,70 TL
Yapıkredi 5.382,40 TL % 1,49 648.688,00 TL
TEB 5.592,33 TL % 1,58 673.933,84 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor!Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor!
PARTNER Eski aşıklar pişti oldu! Dudak dudağalar Eski aşıklar pişti oldu! Dudak dudağalar
İzmir'de suya zam! İzmir'de suya zam!
Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Değişimiyle şaşkına çevirdi!

Değişimiyle şaşkına çevirdi!

Kara kış kapıda! Sıcaklıklar azalacak, yoğun kar geliyor

Kara kış kapıda! Sıcaklıklar azalacak, yoğun kar geliyor

Asgari ücrette kritik gün!

Asgari ücrette kritik gün!

Altın fiyatları yükselişte!

Altın fiyatları yükselişte!

İzmir'de suya zam!

İzmir'de suya zam!

Dolar 13,95 seviyesini gördü

Dolar 13,95 seviyesini gördü

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru açıklaması

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Uzman isimden gram altın öngörüsü!

Uzman isimden gram altın öngörüsü!

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Kavcıoğlu'ndan kritik toplantı sonrası açıklama

Kavcıoğlu'ndan kritik toplantı sonrası açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.