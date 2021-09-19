Bu şartları taşıyanlara müjde! Emeklilik süresi 2'den 6 yıla kadar kısalabilir

Emekli olmayı bekleyen kişiler alacağı maaşı ve emekli olacağı yaşı da belirli zamanlarda SGK'nın resmi internet sitesi üzerinden hesaplamayı sürdürüyor. Emeklilik için öncelikle sigortadan sonra belli bir süre geçmesi, işe giriş tarihine göre de prim ve yaş şartlarını tamamlamak gerekmekte. Fakat emeklilik yaşını geri çekmek mümkün olabiliyor. Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş 3 çocuğu olan bir annenin 6 sene erken emekli olabilme hakkı bulunmakta.

EN AZ 2, EN AZ 6 YIL ERKEN EMEKLİLİK!

Emeklilik için prim kazanmak için borçlanma yolları da var. Bunlardan birisi annelere tanınan doğum borçlanması olmakta. Anneler sigorta olduktan sonra dünyaya gelen üç çocuğu için borçlanma yaparak 2.160 gün (6 sene) kazanmış oluyorlar.

Böylece anneler 6 sene çalışıp prim ödemek yerine bu primleri topluca satın almış oluyorlar. Eğer annenin yaş ve sene şartı tamamsa böylece 6 sene beklemeden erken emekli olabiliyor.

Doğum borçlanması esas itibariyle prim kazandırıyor. Askerlik gibi işe giriş tarihini geri çekmiyor. Fakat bir istisnası daha var. O da staj sigortasının emeklilikte geçersiz olmasına rağmen doğum borçlanmasında başlangıç olarak sayılabilmesi.

Bu sayede annenin yaş şartı da iyice düşmüş oluyor. Böylece bir çocuk için 2 sene geri çekebiliyor.

