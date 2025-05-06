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Bu sefer listenin başını o çekti! Market raflarında da var, içinden boya çıktı... Ünlü bal markaları bir bir ifşa oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş gıda listesini güncelledi. Market raflarındaki ürünlerden lokantalara kadar gıda sektörü tamamen denetimde olmaya devam ediyor. Vatandaşın sağlığını tehlikeye atan ya da üründe sahtekarlık yapan markalar tek tek ifşa ediliyor. Listedeki son güncellemede özellikle bal markaları dikkat çekerken zeytinyağı ve vitamin takviye edici gıda da yerini aldı.

Bu sefer listenin başını o çekti! Market raflarında da var, içinden boya çıktı... Ünlü bal markaları bir bir ifşa oldu
Ezgi Sivritepe

Vatandaşın sağlığını tehlikeye atacak ya da ürün kalitesi hakkında sahtekarlık yapan firmaların ifşaları devam ediyor. Sahada sıkı denetimde olan Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit-Tağşiş gıda listesini yaptığı denetimler sonucu güncelliyor. Özellikle kırmızı et, zeytinyağı, baharat gibi ürünlerde sık sık vatandaşın karşısında çıkarken 5 Mayıs tarihindeki güncellemede bal markalarının ifşaları dikkat çekti.

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20 BAL MARKASI LİSTEDE

Bakanlık gıdada hileye izin vermeyeceğini sık sık dile getirmeye ve internet sitesindeki Taklit-Tağşiş gıda listesini güncelleyerek denetimlere devam ettiğini gösteriyor. Son olan güncellemede bakanlık 20 bal markasını ifşa etti. Marketlerde de satılan bal markalarının ifşa gerekçesi ise ürünlerine taklit-tağşiş karıştırmaları olarak açıklandı.

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ZEYTİNYAĞINDA HİLE BİTMEDİ

Bakanlığın listesinde sık sık yer edinen zeytinyağı ise ön plana çıktı. Buna göre, 15 markanın zeytinyağı listede yerini aldı. Gerekçe olarka tohum yağlarının karıştırılması işaret edilirken bazı markalarda ise düşük kalitede zeytinyağının kullanıldığı ifade edildi.

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BU MARKANIN BU ÜRÜNÜNE DİKKAT

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde de güncelleme yapıldı. Seçtat markalı "Yemekli Karışım Yağı"nda gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.

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TAKVİYE EDİCİ GIDA DA LİSTEDE!

Temel özelliği etkileyen içerik eksikliği olan markaların ifşasında ise takviye edici gıda yer aldı. 'BCL OCAPS' markalı Vitamin İçren Takviye Edici Gıda'da beyan edilen etken maddenin tespit edilmediği öğrenildi.

İşte 5 Mayıs tarihli güncel liste...

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Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
bal zeytinyağı Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit Tağşiş Gıda Listesi
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