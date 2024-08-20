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Bu sene vatandaş tatil için rotasını yurt dışına çizdi... Borç alarak tatile gidiyorlar

MynetX MynetX
20.08.2024 17:01
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Ipsos araştırma şirketi, vatandaşlara yaz tatili yapıp yapmadıklarını sordu. Yapılan ankete göre vatandaşlar yurt dışı tatili tercih ederken; 10 kişiden 9'u tatile gidemedi. Tatile gidenler ise geçen yıla göre daha çok akraba, arkadaş evinde kalmayı tercih etti.

Bu sene vatandaş tatil için rotasını yurt dışına çizdi... Borç alarak tatile gidiyorlar

Ipsos araştırmasına göre, yaptığı bir anket çalışmasında katılımcılara yaz tatiline gidip gitmediklerini sordu. Yaz tatilli öncesinde planlama yapıp yapmadıkları sorulan katılımcılarda 10 kişiden 7’si erken rezervasyondan ya da indirim kampanyalarından yararlandı.

Geçen sene yaz tatili yapanlar yüzde 28 oranındayken bu sene yüzde 8'lik bir kayıp ile yüzde 20 oldu.

YARIDAN FAZLA KİŞİ TATİL YAPAMAYACAK

Bu sene yaz tatili yapamayacaklarını kişilerin oranı ise yüzde 59 oldu. Yaz tatili yapamama sebei olarak ekonomik nedenleri ilk sıraya koyan vatandaşın oranı yüzde 87'ye yükseldi.

İş yoğunluğundan dolayı tatile gidemeyecek olan vatandaşların oranı ise yüzde 4'lük bir kayıp ile yüzde 10 oldu. Sağlık sorunlarını gerekçe olarak göstererek tatile gidemeyen vatandaşların oranı ise yüzde 4 olarak gerçekleşti.

Yurt dışı tatile olan talebin arttığı ise bilinen bir şeydi. Yapılan ankete de bu durum yansıdı. Buna göre, geçen yıl yaz tatili yapanların yüzde 97’si tatilin yurt içinde yaparken, bu yıl bu oran yüzde 86’ya geriledi. Geçen yıl yurt dışında yüzde 2 oranında katılımcı tatil yaparken, bu yıl tatile çıkanların yüzde 14’ü yurt dışını tercih etti. Halen tatil planlayanların içinde de yurt dışına çıkmayı düşünenlerin oranı yüzde 6 olmuş.

KALACAK YER İÇİN İLK SIRADA AKRABA EVLERİ

Yaz tatilinde katılımcılara nerede kaldıkları sorulduğunda, tatilde otel ve pansiyonda konaklayanların oranı 5 puan gerilerken, aile, akraba ve arkadaş yanında kalanların oranı yükseldi.

TATİL İÇİN BORÇ ALANLAR OLDUKÇA FAZLA

Geçen yıl gibi tatil masraflarını kendi karşılayanların oranı çoğunlukta olurken, 12 puan gerileme görülüyor. Bankadan kredi çekenler ev ailesinden borç alanlarda ise yükseliş çarpıcı oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
borç tatil yurt dışı
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