Bu takılara dikkat! İçinden kimyasal çıktı, Bakanlık toplatılmasına karar verdi... Çocuk ürünlerinde boğulma riski bulundu

Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi ile vatandaşı tehlikeye atan ve kurallara uymayan ürünleri ifşalamaya devam ediyor. Çocuk oyuncaklarından, ev eşyalarına, oda kokuları ve deterjanlar listeye girerken 13 Haziran tarihinde Bakanlık yeni ürünler ekledi.

Buna göre, listeye çocuk giyim ürünü olan Tommy Life markalı kıyafetin boğulma riski gerekçesi ile toplatılmasına ve piyasa arzının yasaklanmasına karar verildi.

BOĞULMA RİSKİ VAR!

5-8 yaş arası için üretilen Yavrucak Girls markalı takımda ise boğulma ve yaralanma riski tespit edildi. Bakanlık gerekçe olarak, "“Çocuk Giysilerinde Güvenlik - Çocuk Giysilerinde Kullanılan Kordon Ve Büzme İpleri-Özellikler” Den “Kalır” Sonuç Almıştır" sözlerini kullandı. Ürünün piyasa arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.

BU TAKILARA DİKKAT

Ankara'da üretilen takılarda ise kimyasal tespiti yapıldı. Bakanlık, "Ekoloji Testleri-Serbest Nikel’Den “Kalır” Sonuç Almıştır" dedi. Bakanlık piyasaya arzın yasaklanması Ve toplatılmasına karar verdi.