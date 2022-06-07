Bu tarihten önce emeklilik başvurusu yapmayın! Binlerce liradan olabilirsiniz…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü Kabine Toplantısı’nın ardından milyonlarca memur ve memur emeklisinin en büyük sorunlarından biri olan 3600 ek göstergede yeni düzenlemenin ayrıntılarını duyurarak konuya son noktayı koydu. Erdoğan, yıl başından itibaren tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık artış yapılacağını belirtti. Detaylara göre 3600 ek gösterge düzenlemesiyle maaşların ne kadar artacağı da belli oldu. Buna göre ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli maaşı 1234 - 1391 TL arasında, emekli ikramiyesi ise 44 bin 500 - 50 bin 150 lira arasında artacak.



