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Bu tarihten önce emeklilik başvurusu yapmayın! Binlerce liradan olabilirsiniz…

07.06.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3600 ek gösterge bekleyen milyonlarca kişi için maaş ve ikramiyelere yansıtılacak zam oranlarını dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat duyurdu. 3600 ek gösterge çalışmasının önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulması ve yaz tatiline girmeden önce de yasalaştırılması beklenirken emeklilik planı olanlar için çok kritik bir detay gündeme geldi. Buna göre emeklilik planı olanların, emekli ikramiyesi artışından faydalanabilmek için 15 Ocak 2023 tarihinden önce emeklilik dilekçesi vermemesi gerekiyor.

Bu tarihten önce emeklilik başvurusu yapmayın! Binlerce liradan olabilirsiniz…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü Kabine Toplantısı’nın ardından milyonlarca memur ve memur emeklisinin en büyük sorunlarından biri olan 3600 ek göstergede yeni düzenlemenin ayrıntılarını duyurarak konuya son noktayı koydu. Erdoğan, yıl başından itibaren tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık artış yapılacağını belirtti. Detaylara göre 3600 ek gösterge düzenlemesiyle maaşların ne kadar artacağı da belli oldu. Buna göre ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli maaşı 1234 - 1391 TL arasında, emekli ikramiyesi ise 44 bin 500 - 50 bin 150 lira arasında artacak.

Son dakika: 3600 ek gösterge ile kimin maaşı ne kadar artacak? Detaylar belli olduSon dakika: 3600 ek gösterge ile kimin maaşı ne kadar artacak? Detaylar belli oldu


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Son dakika | Milyonlar bekliyordu! 3600 ek göstergede tüm detaylar belli oldu! Maaşlar ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurduSon dakika | Milyonlar bekliyordu! 3600 ek göstergede tüm detaylar belli oldu! Maaşlar ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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