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Bu tarihten önce sigortası başlayanlar çok daha az prim ödeyerek erken emekli oluyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.06.2020 14:10 | Son Güncelleme

Uzun yıllar çalışan vatandaşlar emekli olmanın hayalini kuruyor. 2008 yılında Sigorta Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle emeklilik şartları tam anlamıyla değişmiş durumda. Bu alınan karar ile birlikte, 1999 ve öncesinde sigortası başlamış çalışanların avantaj elde ettiği görülüyor. İşte 1999 öncesi SGK girişi olanların emeklilik avantajları...

Bu tarihten önce sigortası başlayanlar çok daha az prim ödeyerek erken emekli oluyor!

Emeklilik koşulları, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda net bir şekilde açıklanıyor. Çalışanın emeklilik hakkına sahip olması için sigorta başlangıç tarihi, sigortalı kaldığı süre, çalışanın cinsiyeti ve yaşı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödediği sigorta prim miktarına bakılıyor. 1999 yılı ve öncesinde SGK girişi olanların emeklilik avantajları ise dikkat çekiyor.

1999 YILI VE ÖNCESİNDE SİGORTASI BAŞLAYANLARA ERKEN EMEKLİLİK AVANTAJI

1999 yılı ve öncesinde sigorta girişi yapılmış çalışanların, bu tarihlerden sonra sigorta girişi yapılan çalışanlardan emeklilik konusunda daha avantajlı olduğu görülüyor. 1999 yılı ve öncesinde sigorta başlangıcı olan çalışanlar, daha avantajlı yıl ve prim günü şartıyla emekli olabilğyorlar. Belirtilen prim gününü tamamlamış olanlara ise erken emeklilik kapısı aralanıyor. Sigorta girişleri bu tarihler kapsamında olan çalışanlar yaş şartına takılmadan emekli olabiliyor. 1999 yılı ve öncesinde sigorta girişi yapılmış vatandaşların emeklilik maaş oranları, belirtilen tarihlerden sonra sigortalı olanlara göre daha yüksek oluyor. Erken emeklilik için bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor.

1999 VE ÖNCESİNDE SİGORTALI OLANLAR İÇİN ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Erken emeklilikten yararlanmak isteyen vatandaşların, 9 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıçlarının yapılmış olması gerekiyor.

1999 yılı öncesinde ilk kez sigortalı olmuş vatandaşların 3600 prim günü ödemesinin yapılmış ve 15 yıllık hizmet süresini doldurmuş olması önem taşıyor.

Erken emeklilikte kişilerin SSK (4/A), BAĞ-KUR (4/B), Emekli Sandığı (4/C) gibi sigortalık kollarına bakılmaksızın, SGK prim borcunun bulunmuyor olması önemli bir şart oluyor.

Staj tarihleri hizmet süresi olarak sayılmıyor. Bu yüzden kişinin sigorta girişinin, 1999 ve öncesinde yapılmış olması şartı aranıyor.

1999 yılı öncesinde askerlik yapmış olan erkek çalışanların, askerlik borçlanması ile sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 tarihi öncesine çekilebilir.

1999 YILI VE ÖNCESİ SİGORTA GİRİŞİ BULUNAN KADIN ÇALIŞANLAR KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLUR?

SGK sigorta girişi 1999 yılı ve öncesinde bulunan kadın çalışanlar, 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresi şartlarını belirtilen tarihlerde tamamlayarak bu yaşlarda emekli olabilecekler;

24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005: 52 yaşında

24 Mayıs 2005 - 23 Mayıs 2008: 54 yaşında

24 Mayıs 2008 - 23 Mayıs 2011: 56 yaşında

24 Mayıs 2011 tarihinden sonra 58 yaşında emekli olabilirler.

ERKEK ÇALIŞANLAR KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİR?

1999 yılı ve öncesinde sigorta başlangıç tarihine sahip olan erkeklerde emeklilik yaşı değişiklik gösteriyor. Erkekler, kadınlara göre daha geç emekli oluyor.

24 Mayıs 2002 - 23 Mayıs 2005: 56 yaşında

24 Mayıs 2005 - 23 Mayıs 2008: 57 yaşında

24 Mayıs 2008 - 23 Mayıs 2011: 58 yaşında

24 Mayıs 2011 - 23 Mayıs 2014: 59 yaşında

24 Mayıs 2014 tarihinden sonra 60 yaşında emekliliğe hak kazanabiliyorlar.

1999 YILI ÖNCESİ SİGORTALILARIN EMEKLİLİK MAAŞLARI

Erken emekli olma hakkını elde etmiş olan bir vatandaşın emeklilik maaşı en az 1600 TL olarak ödeniyor.

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