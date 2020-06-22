Bu tarihten önce sigortası başlayanlar çok daha az prim ödeyerek erken emekli oluyor!

Emeklilik koşulları, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda net bir şekilde açıklanıyor. Çalışanın emeklilik hakkına sahip olması için sigorta başlangıç tarihi, sigortalı kaldığı süre, çalışanın cinsiyeti ve yaşı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödediği sigorta prim miktarına bakılıyor. 1999 yılı ve öncesinde SGK girişi olanların emeklilik avantajları ise dikkat çekiyor.
1999 yılı ve öncesinde sigorta girişi yapılmış çalışanların, bu tarihlerden sonra sigorta girişi yapılan çalışanlardan emeklilik konusunda daha avantajlı olduğu görülüyor. 1999 yılı ve öncesinde sigorta başlangıcı olan çalışanlar, daha avantajlı yıl ve prim günü şartıyla emekli olabilğyorlar. Belirtilen prim gününü tamamlamış olanlara ise erken emeklilik kapısı aralanıyor. Sigorta girişleri bu tarihler kapsamında olan çalışanlar yaş şartına takılmadan emekli olabiliyor. 1999 yılı ve öncesinde sigorta girişi yapılmış vatandaşların emeklilik maaş oranları, belirtilen tarihlerden sonra sigortalı olanlara göre daha yüksek oluyor. Erken emeklilik için bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor.
Erken emeklilikten yararlanmak isteyen vatandaşların, 9 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıçlarının yapılmış olması gerekiyor.
1999 yılı öncesinde ilk kez sigortalı olmuş vatandaşların 3600 prim günü ödemesinin yapılmış ve 15 yıllık hizmet süresini doldurmuş olması önem taşıyor.
Erken emeklilikte kişilerin SSK (4/A), BAĞ-KUR (4/B), Emekli Sandığı (4/C) gibi sigortalık kollarına bakılmaksızın, SGK prim borcunun bulunmuyor olması önemli bir şart oluyor.
Staj tarihleri hizmet süresi olarak sayılmıyor. Bu yüzden kişinin sigorta girişinin, 1999 ve öncesinde yapılmış olması şartı aranıyor.
1999 yılı öncesinde askerlik yapmış olan erkek çalışanların, askerlik borçlanması ile sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 tarihi öncesine çekilebilir.
SGK sigorta girişi 1999 yılı ve öncesinde bulunan kadın çalışanlar, 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresi şartlarını belirtilen tarihlerde tamamlayarak bu yaşlarda emekli olabilecekler;
24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005: 52 yaşında
24 Mayıs 2005 - 23 Mayıs 2008: 54 yaşında
24 Mayıs 2008 - 23 Mayıs 2011: 56 yaşında
24 Mayıs 2011 tarihinden sonra 58 yaşında emekli olabilirler.
1999 yılı ve öncesinde sigorta başlangıç tarihine sahip olan erkeklerde emeklilik yaşı değişiklik gösteriyor. Erkekler, kadınlara göre daha geç emekli oluyor.
24 Mayıs 2002 - 23 Mayıs 2005: 56 yaşında
24 Mayıs 2005 - 23 Mayıs 2008: 57 yaşında
24 Mayıs 2008 - 23 Mayıs 2011: 58 yaşında
24 Mayıs 2011 - 23 Mayıs 2014: 59 yaşında
24 Mayıs 2014 tarihinden sonra 60 yaşında emekliliğe hak kazanabiliyorlar.
Erken emekli olma hakkını elde etmiş olan bir vatandaşın emeklilik maaşı en az 1600 TL olarak ödeniyor.
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