Bu tarihten önce sigortası başlayanlar çok daha az prim ödeyerek erken emekli oluyor!

Emeklilik koşulları, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda net bir şekilde açıklanıyor. Çalışanın emeklilik hakkına sahip olması için sigorta başlangıç tarihi, sigortalı kaldığı süre, çalışanın cinsiyeti ve yaşı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödediği sigorta prim miktarına bakılıyor. 1999 yılı ve öncesinde SGK girişi olanların emeklilik avantajları ise dikkat çekiyor.

1999 YILI VE ÖNCESİNDE SİGORTASI BAŞLAYANLARA ERKEN EMEKLİLİK AVANTAJI

1999 yılı ve öncesinde sigorta girişi yapılmış çalışanların, bu tarihlerden sonra sigorta girişi yapılan çalışanlardan emeklilik konusunda daha avantajlı olduğu görülüyor. 1999 yılı ve öncesinde sigorta başlangıcı olan çalışanlar, daha avantajlı yıl ve prim günü şartıyla emekli olabilğyorlar. Belirtilen prim gününü tamamlamış olanlara ise erken emeklilik kapısı aralanıyor. Sigorta girişleri bu tarihler kapsamında olan çalışanlar yaş şartına takılmadan emekli olabiliyor. 1999 yılı ve öncesinde sigorta girişi yapılmış vatandaşların emeklilik maaş oranları, belirtilen tarihlerden sonra sigortalı olanlara göre daha yüksek oluyor. Erken emeklilik için bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor.