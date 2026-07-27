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Bu türü avlayana ceza yok, destek var! 13 milyon TL ödendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 6 yılda 665 bin balon balığının avlanarak ekosistemden uzaklaştırıldığını, bu sayede yaklaşık 50 milyon yeni balon balığının oluşmasının önüne geçildiğini açıkladı.

Bu türü avlayana ceza yok, destek var! 13 milyon TL ödendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, istilacı balon balığıyla mücadele kapsamında yürütülen destek programının sonuçlarını paylaştı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, son 6 yılda 276 bini en zararlı tür olan benekli balon balığı olmak üzere toplam 665 bin balon balığının ekosistemden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Türkyılmaz, bu süreçte balıkçılara güncel değeriyle yaklaşık 13 milyon lira destekleme ödemesi yapıldığını belirterek, bilimsel hesaplamalara göre gerçekleştirilen avcılık faaliyetleri sayesinde yaklaşık 50 milyon yeni balon balığının ekosisteme katılmasının önlendiğini ifade etti.

Bu türü avlayana ceza yok, destek var! 13 milyon TL ödendi 1

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İSTİLACI TÜRLERİ ARTIRIYOR

Türkyılmaz, küresel iklim değişikliğinin etkileri ve deniz suyu sıcaklıklarındaki artış nedeniyle Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz'e istilacı türlerin giriş yaptığını söyledi. Bu türlerin hem denizel ekosistemi hem de balıkçılık faaliyetlerini olumsuz etkilediğini vurgulayan Türkyılmaz, istilacı türlerin başında balon balıklarının geldiğini dile getirdi.

Bu tehditle mücadele amacıyla 2020 yılında balon balığı avcılığı destek programının hayata geçirildiğini hatırlatan Türkyılmaz, uygulamanın denizel biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sunduğunu ve balıkçıların istilacı türlerle mücadelede desteklendiğini kaydetti. Ayrıca Akdeniz'e kıyısı bulunan diğer ülkelerin de Türkiye'deki uygulamadan esinlenerek benzer geri alım desteklerini başlattığını söyledi.

Bu türü avlayana ceza yok, destek var! 13 milyon TL ödendi 2

DESTEK TUTARLARI VE ALIM LİMİTLERİ

Türkyılmaz, Türkiye kara sularında bulunan 8 balon balığı türünden en zararlı olan benekli balon balığı için adet başına 35 lira, diğer türler için ise 10 lira destek ödemesi yapıldığını belirtti.

Diğer balon balığı türleri için belirlenen 200 bin adetlik 2026 alım limitinin balıkçıların yoğun ilgisi nedeniyle kısa sürede dolduğunu aktaran Türkyılmaz, Cumhurbaşkanı Kararı ile destek tutarlarının ve benekli balon balığına ilişkin 100 bin adetlik limitin korunduğunu, diğer türlerde ise alım miktarının 200 binden 1 milyona çıkarıldığını ifade etti.

Bu türü avlayana ceza yok, destek var! 13 milyon TL ödendi 3

2026 İÇİN DAHA ETKİLİ MÜCADELE BEKLENİYOR

Teslim edilen her balon balığının tek tek sayılarak kayıt altına alındığını belirten Türkyılmaz, "6 yılda, 665 bin balon balığı ekosistemden uzaklaştırıldı. Bunların 276 bini, en zararlı tür olan benekli balon balığı. Bu kapsamda balıkçılarımıza, güncel değeriyle yaklaşık 13 milyon lira destekleme ödemesi yapıldı. Bilimsel hesaplamalara göre, balon balığı avcılığı sayesinde, yaklaşık 50 milyon yeni balon balığının ekosisteme katılması önlendi. 2026'da diğer türler için alım limitinin 1 milyona çıkarılmasıyla mücadelenin çok daha etkili şekilde sürdürüleceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak bilimsel çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Türkyılmaz, sahadan düzenli veri toplandığını, balon balığının yayılımının sürekli takip edildiğini ve ihtiyaç duyulan dönemlerde bölgesel değişikliklerin de uygulamalara yansıtıldığını sözlerine ekledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
balon balığı Tarım ve Orman Bakanlığı avcılık
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