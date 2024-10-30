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Bu ürünü kullananlar dikkat: Acil iade edin! Bakanlık yasak getirdi, ilanla duyuruldu

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
30.10.2024 12:14
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, gazetelere fotoğraflı ilan verdi. Bakanlık verdiği fotoğraflı ilan ile Pulsar marka Z5 model saç kurutma makinesinin satılmasının yasaklandığını duyurdu. İlanda bu ürünü kullananların en kısa zamanda verilen adrese geri iade etmesi istendi.

Bu ürünü kullananlar dikkat: Acil iade edin! Bakanlık yasak getirdi, ilanla duyuruldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan insan sağlığını tehlikeye düşürebilecek bir ürün hakkında açıklama geldi. Bakanlık, tehlikeli bulunan saç kurutma makinesinin model ve markası ile gazetelere fotoğraflı ilan verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada bu ürünün derhal iade edilmesi istendiği yer aldı.

Bakanlığın verdiği ilanda şu ifadeler yer aldı:

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"Bakanlığımızca, güvensiz oldukları tespit edilerek can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden aşağıda üretici ve ürün bilgileri yer alan 'PULSAR marka Z5 model saç kurutma makinesi' piyasaya arzının yasaklanmasına, piyasaya arz edilmiş ürünlerin toplatılarak bertaraf edilmesine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 25.04.2024 tarih ve 5619821 sayılı idari yaptırım kararı ile karar verilmiştir.

DERHAL İADE EDİLMESİ İSTENDİ

Aşağıda tabloda bulunan 'PULSAR marka Z5 model saç kurutma makinesi satan/kullananların ellerinde bulunan ürünleri' Meclis Mah. İlknur Sok. No:8/1 Sancaktepe/İSTANBUL" adresine düzenlenecek tutanakla teslim etmeleri gerekmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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