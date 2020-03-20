Bu yardımlar tüm çalışan anneleri ilgilendiriyor! 2 yıl boyunca ayda 239 TL yardım

Sigortalı olarak çalışan annelere doğumun hemen ardından maddi teşvikler sunuluyor. Verilen maddi destek kapsamında pek çok sosyal yardım paketleri bulunuyor. Doğum yardımı ile başlayan teşvikler; mama ve bez yardımı, süt yardımı şeklinde ilerler. Bebeğin oyun çağına gelmesiyle birlikte annenin iş hayatına dönme zamanı gelir. Annelerin istihdamını teşvik etmek amacıyla kreş ve bakıcı yardımı şeklinde destekler devam ediyor.

Mama ve Bez Yardımı Nedir?

15 Mayıs 2015 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından geliştirilen mama ve bez yardımı projesiyle anneler ve bebeklerin iyi koşullarda hayatına devam etmesine imkan tanınıyor. Mama ve bez yardımından maddi durumu kötü olan ihtiyaç sahibi aileler faydalanabilir. Genellikle doğum yardımı ile karıştırılan mama ve bez desteği belirlenen şartlara uygun olan ve başvurusu kabul edilen kişilere 24 ay boyunca verilir. Bez yardımı bebekler için yapılabileceği gibi ihtiyaç sahibi hasta kişiler için de ödenebilir.

Bez ve Mama Yardımından Yararlanma Şartları Nelerdir?

Bebek bez ve mama yardım parasını alabilmesi için ilk adımda bebeğin canlı olarak doğması ve yardım verilen süre boyunca bebeğin yaşıyor olması şarttır.

Başvuruda bulunacak anne ya da babanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir. Anne ve babanın mavi kart sahibi olması da bez ve mama yardımının şartları kapsamında aranır.