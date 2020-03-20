Bu yardımlar tüm çalışan anneleri ilgilendiriyor! 2 yıl boyunca ayda 239 TL yardım

Sigortalı olarak çalışan annelere doğumun hemen ardından maddi teşvikler sunuluyor. Verilen maddi destek kapsamında pek çok sosyal yardım paketleri bulunuyor. Doğum yardımı ile başlayan teşvikler; mama ve bez yardımı, süt yardımı şeklinde ilerler. Bebeğin oyun çağına gelmesiyle birlikte annenin iş hayatına dönme zamanı gelir. Annelerin istihdamını teşvik etmek amacıyla kreş ve bakıcı yardımı şeklinde destekler devam ediyor.
15 Mayıs 2015 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından geliştirilen mama ve bez yardımı projesiyle anneler ve bebeklerin iyi koşullarda hayatına devam etmesine imkan tanınıyor. Mama ve bez yardımından maddi durumu kötü olan ihtiyaç sahibi aileler faydalanabilir. Genellikle doğum yardımı ile karıştırılan mama ve bez desteği belirlenen şartlara uygun olan ve başvurusu kabul edilen kişilere 24 ay boyunca verilir. Bez yardımı bebekler için yapılabileceği gibi ihtiyaç sahibi hasta kişiler için de ödenebilir.
Bebek bez ve mama yardım parasını alabilmesi için ilk adımda bebeğin canlı olarak doğması ve yardım verilen süre boyunca bebeğin yaşıyor olması şarttır.
Başvuruda bulunacak anne ya da babanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir. Anne ve babanın mavi kart sahibi olması da bez ve mama yardımının şartları kapsamında aranır.
Annenin Türk vatandaşı olmaması ya da vefat etmiş olması halinde; bez ve mama yardımı için babanın başvurusu dikkate alınır. Bakanlık tarafından belirlenen zorunlu haller çerçevesinde Türk vatandaşı babanın kimliği ve mavi kartı üzerinden yardım ödenir.
Bez ve mama yardımında ise haneye giren gelirde büyük önem verir. Haneye giren gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması (701 TL) lazımdır. Ayrıca anne ya da babanın adına herhangi bir malın, gayrimenkulün veya taşınmazın olmaması da aranılan şartlardandır.
Mama ve bez yardımı için belirlenen şartlara uygun olan kişiler; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kaymakamlıklar, muhtarlıklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri, Sosyal Yardımlaşma Vakfı veya Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinden başvurularını yapabilirler.
İlgili kurum ya da kuruluşlar üzerinden yapılan başvurular sırasında; bebeğin T.C. kimlik kartı, gelir durumu belgesi, ebeveynlerin T.C. kimlik kartı olması gerekir. Gerekli belgelerle yapılan başvurular kurum tarafından inceleme süresine alınır. İncelemelerin ardından kurum üzerinden kişilere kısa mesaj ile karar tebliğ edilir.
Başvuru süresinin olumlu olarak sonuçlanmasının ardından bez ve mama yardımına ilişkin ödeme 30-40 gün içerisinde yatırılır. Başvurusu onaylanan ve yardım alacağına dair bilgilendirme mesajı alan kişilerin adına PTT hesabına ödeme yapılır. Kişiler ikamet adreslerine en yakın PTT şubelerine giderek mama ve bez yardıma dair nakdi ödeneği çekebilirler.
Mama ve bez yardımı ödeneği 2020 yılında 239 TL olarak belirlenmiştir. Bu miktar 24 ay boyunca PTT şubelerinden alınabilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum