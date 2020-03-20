FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bu yardımlar tüm çalışan anneleri ilgilendiriyor! 2 yıl boyunca ayda 239 TL yardım

Bu yardımlar tüm çalışan anneleri ilgilendiriyor! 2 yıl boyunca ayda 239 TL yardım

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.03.2020 14:12 | Son Güncelleme

Sigortalı olarak çalışan annelerin yeni doğum yapması halinde devlet yardımlarının önü açılıyor. Nüfus artışını destekleyen devlet politikalarının yansıması olarak annelere sosyal yardım verilmeye devam ediliyor. Yeni doğan bebekleri için anneler belirlenen şartlara uygun olması halinde mama ve bez yardımından faydalanabiliyorlar. Peki, mama ve bez yardımı nedir?Kimler bu yardımdan yararlanabilir? Başvuru nasıl yapılır? Bez ve mama yardımı şartları nelerdir?

Bu yardımlar tüm çalışan anneleri ilgilendiriyor! 2 yıl boyunca ayda 239 TL yardım

Sigortalı olarak çalışan annelere doğumun hemen ardından maddi teşvikler sunuluyor. Verilen maddi destek kapsamında pek çok sosyal yardım paketleri bulunuyor. Doğum yardımı ile başlayan teşvikler; mama ve bez yardımı, süt yardımı şeklinde ilerler. Bebeğin oyun çağına gelmesiyle birlikte annenin iş hayatına dönme zamanı gelir. Annelerin istihdamını teşvik etmek amacıyla kreş ve bakıcı yardımı şeklinde destekler devam ediyor.

Mama ve Bez Yardımı Nedir?

15 Mayıs 2015 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından geliştirilen mama ve bez yardımı projesiyle anneler ve bebeklerin iyi koşullarda hayatına devam etmesine imkan tanınıyor. Mama ve bez yardımından maddi durumu kötü olan ihtiyaç sahibi aileler faydalanabilir. Genellikle doğum yardımı ile karıştırılan mama ve bez desteği belirlenen şartlara uygun olan ve başvurusu kabul edilen kişilere 24 ay boyunca verilir. Bez yardımı bebekler için yapılabileceği gibi ihtiyaç sahibi hasta kişiler için de ödenebilir.

Bez ve Mama Yardımından Yararlanma Şartları Nelerdir?

Bebek bez ve mama yardım parasını alabilmesi için ilk adımda bebeğin canlı olarak doğması ve yardım verilen süre boyunca bebeğin yaşıyor olması şarttır.
Başvuruda bulunacak anne ya da babanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir. Anne ve babanın mavi kart sahibi olması da bez ve mama yardımının şartları kapsamında aranır.

Annenin Türk vatandaşı olmaması ya da vefat etmiş olması halinde; bez ve mama yardımı için babanın başvurusu dikkate alınır. Bakanlık tarafından belirlenen zorunlu haller çerçevesinde Türk vatandaşı babanın kimliği ve mavi kartı üzerinden yardım ödenir.

Bez ve mama yardımında ise haneye giren gelirde büyük önem verir. Haneye giren gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması (701 TL) lazımdır. Ayrıca anne ya da babanın adına herhangi bir malın, gayrimenkulün veya taşınmazın olmaması da aranılan şartlardandır.

Mama ve Bez Yardımı Başvuruları Nereye Yapılır?

Mama ve bez yardımı için belirlenen şartlara uygun olan kişiler; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kaymakamlıklar, muhtarlıklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri, Sosyal Yardımlaşma Vakfı veya Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinden başvurularını yapabilirler.

İlgili kurum ya da kuruluşlar üzerinden yapılan başvurular sırasında; bebeğin T.C. kimlik kartı, gelir durumu belgesi, ebeveynlerin T.C. kimlik kartı olması gerekir. Gerekli belgelerle yapılan başvurular kurum tarafından inceleme süresine alınır. İncelemelerin ardından kurum üzerinden kişilere kısa mesaj ile karar tebliğ edilir.

Mama ve Bez Yardımı Ne Kadardır? Ne Zaman Yatar?

Başvuru süresinin olumlu olarak sonuçlanmasının ardından bez ve mama yardımına ilişkin ödeme 30-40 gün içerisinde yatırılır. Başvurusu onaylanan ve yardım alacağına dair bilgilendirme mesajı alan kişilerin adına PTT hesabına ödeme yapılır. Kişiler ikamet adreslerine en yakın PTT şubelerine giderek mama ve bez yardıma dair nakdi ödeneği çekebilirler.
Mama ve bez yardımı ödeneği 2020 yılında 239 TL olarak belirlenmiştir. Bu miktar 24 ay boyunca PTT şubelerinden alınabilir.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
Bakan açıkladı! 81 ilde yasaklandıBakan açıkladı! 81 ilde yasaklandı
Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğum yardımı, çalışan anne,

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs testi açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs testi açıklaması

50 TL'ler değişiyor! 23 Mart'ta tedavülde olacak

50 TL'ler değişiyor! 23 Mart'ta tedavülde olacak

Bakan Albayrak duyurdu: 2 bin yeni personel alınacak

Bakan Albayrak duyurdu: 2 bin yeni personel alınacak

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta çifte indirim

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta çifte indirim

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Kaldırıldı

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Kaldırıldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

İş ve Garanti Bankası duyurdu! Limit artırıldı

İş ve Garanti Bankası duyurdu! Limit artırıldı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Çaykur işçi alımı kurası canlı yayında!

Çaykur işçi alımı kurası canlı yayında!

THY ve Pegasus'tan peş peşe açıklamalar

THY ve Pegasus'tan peş peşe açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu hastlıklara sahip vatandaşlar yaşı, primi beklemeden emekli oluyor

Bu hastlıklara sahip vatandaşlar yaşı, primi beklemeden emekli oluyor

İŞKUR yüzler yeni iş ilanı yayınlandı! Vatandaşlara yüzlerce yeni iş fırsatı

İŞKUR yüzler yeni iş ilanı yayınlandı! Vatandaşlara yüzlerce yeni iş fırsatı

Erkeklere erken emeklilik yolu açıldı! İşte o emeklilik yöntemi

Erkeklere erken emeklilik yolu açıldı! İşte o emeklilik yöntemi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı! Pazarlarda seçmeceye yasak

Bakan açıkladı! 81 ilde yasaklandı

Bakan Pakdemirli duyurdu! Üreticilere 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödeme yapalacak

Üreticilere ödemeler yapılacak

Bakan Selçuk: Kısa Çalışma Ödeneği'nden çoğu işveren faydalanacak

Bakan Selçuk: Kısa Çalışma Ödeneği'nden çoğu işveren faydalanacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.