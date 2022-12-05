Bu yardımları herkes bilmiyor! 1.000, 800, 600, 350 TL ödeme hesaplara yatıyor! PTT'den paranızı hemen alabilirsiniz!

Devlet tarafından dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli yardımlar yapılıyor. Bu yardımlar adı altında aylık ya da tek seferlik olmak üzere ödemeler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda; Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı, Öksüz ve Yetim Yardımı, Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı ve Asker Çocuğu Yardımı adı altında ödemeler yapılıyor. İşte konu hakkında tüm detaylar...

BU YARDIMLARI HERKES BİLMİYOR!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailere çeşitli yardımlar yapıyor. Bakanlık tarafından açıklanan yardım programları ise şöyle;

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı:

Hanede sosyal güvencesi olan birey bulunmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ve son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yöneliktir.

Son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlar bu yardımdan faydalanabilirler. Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılıyor. Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı kapsamında 1000 TL veriliyor.

Öksüz ve Yetim Yardımı:

3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş çocuklar için yapılan nakdi yardımdır.

Anne vefat etmiş ise baba, baba vefat etmiş ise anne, her ikisi de vefat etmiş ise çocuğa bakan kişi bu yardımdan faydalanabilir.

Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılıyor. Öksüz ve Yetim Yardımı kapsamında 600 TL veriliyor.

Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı:

Vatani görevini yerine getirmekte olan askerlerimizin, sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelerinin askerlik görevi süresince desteklenmesi amacıyla yürütülür.

Evli ise eşi, bekar ise anne veya babası bu yardımdan faydalanabilir. Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılılıyor.

Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı kapsamında 800 TL veriliyor.

Asker Çocuğu Yardımı:

Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olup babası askerde olan çocuklar için yapılan nakdi yardımlardır.

Asker ailelerine yönelik düzenli nakdi yardım programından asker eşi olarak faydalanan kişi başvuru yapabilir.

