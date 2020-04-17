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Bu yöntem elektrik faturasını yüzde 30 düşürüyor! İşte o yöntem...

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.04.2020 16:15 | Son Güncelleme

Hepimiz sosyal izolasyon nedeniyle evde vakit geçirdiğimiz şu günlerde kuşkusuz çok daha fazla elektrik harcıyoruz. Haliyle elektrik faturası bir hayli kabarık geliyor. Peki, size elektrik faturanızı düşürecek birçok şey yapabileceğinizi söylesek? İşte daha düşük faturaların kapısını aralayan birbirinden değerli tavsiyeler...

Size vereceğimiz tavsiyeleri bir ay boyunca uyguladığınızda elektrik faturanızın bir önceki aydan çok daha düşük bir meblağ şeklinde geleceğine emin olabilirsiniz!

Elektrik faturasını düşürecek yöntemler

BUZDOLABINA DİKKAT!

BUZDOLABINA DİKKAT!
Birçok kişi bunu bilmiyor fakat buzdolabı, beyaz eşyalar arasında en fazla elektrik harcayan eşyadır. Panik yapmayın, bu konuda önlem almanız mümkün. Isı veren herhangi bir eşyanızı buzdolabınızın yanına konumlandırmayın. Kapağı açık hiçbir tencereyi buzdolabına yerleştirmeyin, kapağı açık olan tencere nem yapar ve elektrik tüketimini arttırır. Buzdolabınızı değiştirme imkanınız varsa A sınıfı bir buzdolabı satın alın.

ÜTÜ VE SÜPÜRGE ÇOK ELEKTRİK TÜKETİYOR!

ÜTÜ VE SÜPÜRGE ÇOK ELEKTRİK TÜKETİYOR!
Ütünüz hızlı şekilde ısınan ütülerdense problem yok. Fakat yavaş ısınıyorsa çok elektrik harcayacak demektir. Buharlı ütüler elektriği daha tasarruflu kullanmanız konusunda yardımcı oluyor. Elektrik süpürgenizin emme gücünün yüksek olması mühim! Emme gücü düşük olan süpürgeler daha uzun süre kullanılacağından çok daha fazla elektrik harcayacaktır.

DOĞRU AYDINLATMA KULLANMAK ÖNEMLİ!

DOĞRU AYDINLATMA KULLANMAK ÖNEMLİ!
Ampul, kuşkusuz her evde en çok kullanılan aydınlatma türüdür. Eğer evinizde flamalı türde lambalardan kullanıyorsanız ay sonunda elektrik faturanız fazlasıyla kabarık gelecektir. Bunun yerine 15 wattlık olan bir ampul kullanmayı deneyin. Enerjiden tasarruf ederken gözlerinizin daha az yorulduğunu da fark edeceksiniz!

TELEVİZYON KULLANIMINI AZALTIN

TELEVİZYON KULLANIMINI AZALTIN
Televizyonun gün boyu çalışması da elektrik faturasını kabartan etkenlerden oluyor. Bildiğiniz üzere uzun saatler televizyon karşısında oturmanın birçok zararı var. Televizyon izleme sürenizi azaltıp televizyonun daha az açık kalmasını sağlamanız faturanızı düşürmeniz konusunda da etkili bir yöntem olacaktır.

CİHAZLARINIZIN FİŞİNİ TAKILI HALDE UNUTMAYIN

CİHAZLARINIZIN FİŞİNİ TAKILI HALDE UNUTMAYIN
Kullanmadığınız hiçbir cihazın fişini takılı halde bırakmamalısınız. Takılı olarak bıraktığınız her cihaz elektrik harcamaya devam eder, bu da faturanıza yansır. Bu tavsiyeye uyarak senede 800-1000 TL kadar tasarruf sağlayabilirsiniz. Özellikle saç kurutma makinesinin fişi takılı halde bırakıldığında çok fazla elektrik harcadığını unutmayın.

GÜNEŞ ENERJİSİNİ HAFİFE ALMAYIN

GÜNEŞ ENERJİSİNİ HAFİFE ALMAYIN
Güneş enerjisinden yararlanma fırsatını bulabildiğiniz bir yerde yaşıyorsanız bu avantajı kullanın. Bu şekilde daha az elektrik harcamış olursunuz. Su ısıtma konusunda güneş enerjisi çok daha mantıklı bir seçenektir. Elektrikli ısıtıcılar çok fazla elektrik harcanmasına sebep oluyor, mecbur kalmadıkça kullanmayın.

BULAŞIKLAR MAKİNEYE

BULAŞIKLAR MAKİNEYE
Bulaşıkları elde yıkamak hem elektrik hem de sudan tasarruf etmenizi engeller. Bu nedenle bulaşıklarınızı her zaman belli bir miktarda biriktirip bulaşık makinesinde yıkamaya özen gösterin!
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Anahtar Kelimeler:
elektrik, fatura,

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