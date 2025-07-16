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Bu yöntemlerle elektrik ve su faturası düşüyor! Uzmanlar tek tek sıraladı

Sıcak havalarla beraber duş, çamaşır yıkama ve klima gibi nedenlerle vatandaşların elektrik ve su kullanımı artış gösterebiliyor. Bu durum da elektrik faturasının ve su faturasının artmasına neden olabiliyor. Uzmanlar ise faturaları düşürmenin formüllerini açıkladı. İşte o yöntemler...

Bu yöntemlerle elektrik ve su faturası düşüyor! Uzmanlar tek tek sıraladı
Hande Dağ

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte hem elektrik hem de su kullanımı duş, klima ve çamaşır yıkama gibi nedenlerle artabiliyor. Bu kullanımların artışı da faturalara yansıyabiliyor. Pek çok kişi elektrik faturası ve su faturasını düşürme yöntemlerini araştırıyor. Uzmanlardan, elektrik ve su faturasını düşürmek için madde madde yöntemler geldi. İşte su ve elektrik faturası düşürmenin yolları...

Bu yöntemlerle elektrik ve su faturası düşüyor! Uzmanlar tek tek sıraladı 1

FATURA DÜŞÜRME YOLLARI

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; uzmanlar doğru uygulamalarla faturaların yüzde 80 azaltılabileceğini söylüyor. İnşaat Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ali Uyumaz "Bir kere muslukların su kaçırmamasına dikkat etmek lazım" ifadelerini kullandı.

Bu yöntemlerle elektrik ve su faturası düşüyor! Uzmanlar tek tek sıraladı 2

İŞTE SU VE ELEKTRİK TASARRUFU İÇİN EVDE ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Sayaç takibiyle su sızıntılarını erken tespit etmenin mümkün olduğu aktarıldı. Çünkü ani artışların çoğu zaman görünmeyen kaçakların sinyali olduğu belirtiliyor. Mimar Dr. Nihat Şen, "Su kullanımına baktığımızda yüzde 14'ü de kaçak tesisatlarda kullanılmakta" dedi.

Bu yöntemlerle elektrik ve su faturası düşüyor! Uzmanlar tek tek sıraladı 3

Musluklara debi ayarlayıcı aparat taktırılması da öneriler arasında.

Bu yöntemlerle elektrik ve su faturası düşüyor! Uzmanlar tek tek sıraladı 4

Banyo süresinin de su tüketimini doğrudan etkilediğine vurgu yapılırken 10 dakika yerine 5 dakikalık bir duş alışkanlığının faturayı yarı yarıya düşürdüğü belirtildi. Prof. Dr. Ali Uyumaz "Diş fırçalarken suyun sürekli açık olmamasında fayda var" dedi.

Bu yöntemlerle elektrik ve su faturası düşüyor! Uzmanlar tek tek sıraladı 5

Öte yandan beyaz eşyaların bilinçli kullanımının da önemli olduğu aktarıldı. Bulaşıkları sudan geçirmenin, sabunlu suyla yıkamanın, hatta bulaşıkları neredeyse yıkayıp öyle makineye koymanın da su ve enerji israfı anlamına geldiği belirtildi. Ayrıca makineleri dolmadan çalıştırmanın da hem su hem enerji tüketimini arttırdığı vurgulandı. Dr. Nihat Şen "Boş yerine dolu olarak haftada bir kez bile az yıkadığımızda ciddi anlamda tasarruf yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Bu yöntemlerle elektrik ve su faturası düşüyor! Uzmanlar tek tek sıraladı 6

Diğer yandan şarj cihazlarının da prizde bırakılmaması gerektiği belirtildi. Uzmanlardan kurutma makineleri için de bir uyarı geldi. Dr. Nihat Şen "Doğal ortamda çamaşırlarımızı kuruttuğumuzda elektrik tasarrufu, kullanımını azaltabiliriz" dedi.

Bu yöntemlerle elektrik ve su faturası düşüyor! Uzmanlar tek tek sıraladı 7

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