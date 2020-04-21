FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bu yöntemlerle erken emekli olabilirsiniz! İşte kimsenin bilmediği 10 yöntem...

Bu yöntemlerle erken emekli olabilirsiniz! İşte kimsenin bilmediği 10 yöntem...

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.04.2020 14:30 | Son Güncelleme

Emeklilik aylığı her çalışanın yaşlılık döneminde sahip olmak istediği bir gelirdir. Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında emeklilik şartları ve detayları belirlenmiştir. Buna göre kişilerin sigortalılık süresi, yaş, prim ödemesi ve sigorta başlangıç tarihine bakılarak emeklilik zamanı ile maaşına karar verilir. Çalışanların belirlenen şartları yerine getirdikleri durumlarda emekli olması mümkündür.

Bu yöntemlerle erken emekli olabilirsiniz! İşte kimsenin bilmediği 10 yöntem...

Emeklilik zamanına dair sorgulamalar e-Devlet kanalından sunulan ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olurum?" sayfası üzerinden gerçekleştirilir. Ancak sigortalı olarak çalışanlar daha erken emekli olmak için yasalar ile belirlenen formülleri araştırmaya başlamıştır.

Erken emeklilik formülleri yasalar ile belirlenen şartlara sahip olan durumlar için geçerlidir. Erken emeklilik formüllerinin başında hizmet borçlanması hakkı gelir. Hizmet borçlanması sigortalı olarak çalışanların kendi istek ve arzuları dışında çalışma hayatından uzak kaldıkları döneme ilişkin geriye dönük olarak prim ödemesi yapılmasına imkan verir. Peki hizmet borçlanması nedir? Hangi durumlarda hizmet borçlanması hakkı devreye girer? Hizmet borçlanması için ne kadar ödeme yapılır? İşte, hizmet borçlanmalarına dair merak edilen tüm detaylar...

SİGORTALILARIN BORÇLANABİLECEĞİ HİZMET SÜRELERİ NELERDİR?

  • SGK'ya bildirilen kadın çalışanların doğum öncesindeki ve sonrasındaki süreyi kapsayan iki yıllık primleri doğum borçlanması ile ödemesine imkan verilir. Doğum borçlanması; en fazla üç çocuk olmak için toplamda 6 yıl daha erken emekli olmanın önü açar. Doğum borçlanması hakkından yararlanmak için kadınların sigorta başlangıç tarihinden sonra doğumun gerçekleşmesi gerekir. Son olarak doğum nedeniyle iş hayatından uzak kalınan süre için kadınların adına kendisi ve işvereni tarafından prim ödenmemelidir.
  • SGK'ya bildirilen erkek sigortalıların vatani görevini yerine getirmek için çalışma hayatından uzak kaldıkları dönemde; adına ödenmeyen primler için askerlik borçlanması ile geriye dönük olarak borçlanma yapabilmesine izin verilmiştir. Askerlik borçlanması ile erkek çalışanların erken emekli olabilmesi için sigorta başlangıç tarihinden önce askerlik görevinin yerine getirilmesi şarttır. Askerlik borçlanması kapsamında er ve erbaş olarak silah altında geçirilen ve yedek subaylık okulunda eğitim için geçen süreler dahil edilir.
  • 4C sigortalılık sigorta koluna mensup olarak çalışan kamu görevlilerinin personel mevzuatına göre ücretsiz izin günleri hizmet borçlanması kapsamına alınır.
  • Sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce doktora öğrenimi ile tıpta uzmanlık için yurt içinde ya da yurt dışında geçirilen eğitim süreleri için hizmet borçlanması yapılabilir.
  • Sigortalı olarak çalışmadan önce yapılan avukatlık ile normal staj süreleri için hizmet borçlanması ile geriye dönük olarak prim ödemesi yapılabilir.
  • Sigortalı olarak çalışma hayatı sırasında işlediği bir suç nedeniyle tutuklanan ya da gözaltına alınan kişilerin bu süreleri borçlanmasına imkan tanınır.
  • Yasal olarak belirlenen grev ve lokavtta geçen süreler için hizmet borçlanması için başvuru yapılabilir.
  • Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri borçlanabilmesi mümkündür.
  • Seçim nedeniyle görevinden istifa edenler; işten ayrıldıkları tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açık pozisyonda kaldıkları süreyi borçlanabilirler.
  • Yurt dışında iş hayatını devam ettiren gurbetçilere çalıştıkları süre için borçlanma imkanı sunulmuştur. Yurt dışı borçlanması için Türkiye'de herhangi bir iş yerinde sigortalı olarak çalışmamak gerekir.

HİZMET BORÇLANMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kişilerin ilgili hizmet borçlanmasına dair resmi başvurularını SGK'ya iletmeleri gerekir. SGK üzerinden yapılan bizzat başvuruların yanında e-Devlet kapısından online başvuru hizmeti de tercih edilebilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ruslar paylaştı, internet yıkıldı! Ruslar paylaştı, internet yıkıldı!
SGK'ya ödediğiniz paraları geri alabilirsiniz!SGK'ya ödediğiniz paraları geri alabilirsiniz!
Sigortası olan annelere müjde! Erken emekliliğin kapısı aralandı!Sigortası olan annelere müjde! Erken emekliliğin kapısı aralandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erken emeklilik, E-Devlet,

En Çok Okunan Haberler

'Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumu kritik' iddiası

'Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumu kritik' iddiası

65 yaş üstü için 'hafta sonu sokağa çıksınlar' önerisi!

65 yaş üstü için 'hafta sonu sokağa çıksınlar' önerisi!

Altın fiyatları ne olur?

Altın fiyatları ne olur?

Başvurular e-Devlet üzerinden başladı

Başvurular e-Devlet üzerinden başladı

Bakan Albayrak duyurdu: Tarihi bir istihdam hamlesi

Bakan Albayrak duyurdu: Tarihi bir istihdam hamlesi

ABD’de petrol sıfırın altında! Tarihte ilk

ABD’de petrol sıfırın altında! Tarihte ilk

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Başvurular e-Devlet üzerinden başladı

Başvurular e-Devlet üzerinden başladı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İŞKUR onlarca yeni iş ilanı yayılandı!

İŞKUR onlarca yeni iş ilanı yayılandı!

SGK'dan müjde! 2008 öncesi girişi olanların emekli maaşında şok edici avantaj!

SGK'dan müjde! 2008 öncesi girişi olanların emekli maaşında şok edici avantaj!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Brent petrol 20 doların altına geriledi

18 yılın dibini gördü

Çocuk sahibi olanlara bir destek daha! Çocuk başına 600 TL'ye varan ödeme...

Çocuk sahibi olanlara bir destek daha! Çocuk başına 600 TL'ye varan ödeme...

Erkek çalışanlar dikkat! Aylık 941 TL ödeyerek erken emekli olabilirsiniz...

Aylık 941 TL ödeyerek erken emekli olabilirsiniz...

SGK'ya ödediğiniz paraları geri alabilirsiniz! İşte milyonları ilgilendiren toplu para iadesi şartları...

SGK'ya ödediğiniz paraları geri alabilirsiniz!

Vatandaşa müjde! ÖTV indirimli araç alma şansı devam ediyor...

Vatandaşa müjde! ÖTV indirimli araç alma şansı devam ediyor...

Çalışan annelere bir müjde daha! Devletten 8 bin TL'ye varan ödeme alabilirsiniz...

Çalışan annelere bir müjde daha! Devletten 8 bin TL'ye varan ödeme alabilirsiniz...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.