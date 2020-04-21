Bu yöntemlerle erken emekli olabilirsiniz! İşte kimsenin bilmediği 10 yöntem...

Emeklilik zamanına dair sorgulamalar e-Devlet kanalından sunulan ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olurum?" sayfası üzerinden gerçekleştirilir. Ancak sigortalı olarak çalışanlar daha erken emekli olmak için yasalar ile belirlenen formülleri araştırmaya başlamıştır.

Erken emeklilik formülleri yasalar ile belirlenen şartlara sahip olan durumlar için geçerlidir. Erken emeklilik formüllerinin başında hizmet borçlanması hakkı gelir. Hizmet borçlanması sigortalı olarak çalışanların kendi istek ve arzuları dışında çalışma hayatından uzak kaldıkları döneme ilişkin geriye dönük olarak prim ödemesi yapılmasına imkan verir. Peki hizmet borçlanması nedir? Hangi durumlarda hizmet borçlanması hakkı devreye girer? Hizmet borçlanması için ne kadar ödeme yapılır? İşte, hizmet borçlanmalarına dair merak edilen tüm detaylar...

SİGORTALILARIN BORÇLANABİLECEĞİ HİZMET SÜRELERİ NELERDİR?

SGK'ya bildirilen kadın çalışanların doğum öncesindeki ve sonrasındaki süreyi kapsayan iki yıllık primleri doğum borçlanması ile ödemesine imkan verilir. Doğum borçlanması; en fazla üç çocuk olmak için toplamda 6 yıl daha erken emekli olmanın önü açar. Doğum borçlanması hakkından yararlanmak için kadınların sigorta başlangıç tarihinden sonra doğumun gerçekleşmesi gerekir. Son olarak doğum nedeniyle iş hayatından uzak kalınan süre için kadınların adına kendisi ve işvereni tarafından prim ödenmemelidir.

SGK'ya bildirilen erkek sigortalıların vatani görevini yerine getirmek için çalışma hayatından uzak kaldıkları dönemde; adına ödenmeyen primler için askerlik borçlanması ile geriye dönük olarak borçlanma yapabilmesine izin verilmiştir. Askerlik borçlanması ile erkek çalışanların erken emekli olabilmesi için sigorta başlangıç tarihinden önce askerlik görevinin yerine getirilmesi şarttır. Askerlik borçlanması kapsamında er ve erbaş olarak silah altında geçirilen ve yedek subaylık okulunda eğitim için geçen süreler dahil edilir.

4C sigortalılık sigorta koluna mensup olarak çalışan kamu görevlilerinin personel mevzuatına göre ücretsiz izin günleri hizmet borçlanması kapsamına alınır.

Sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce doktora öğrenimi ile tıpta uzmanlık için yurt içinde ya da yurt dışında geçirilen eğitim süreleri için hizmet borçlanması yapılabilir.

Sigortalı olarak çalışmadan önce yapılan avukatlık ile normal staj süreleri için hizmet borçlanması ile geriye dönük olarak prim ödemesi yapılabilir.

Sigortalı olarak çalışma hayatı sırasında işlediği bir suç nedeniyle tutuklanan ya da gözaltına alınan kişilerin bu süreleri borçlanmasına imkan tanınır.

Yasal olarak belirlenen grev ve lokavtta geçen süreler için hizmet borçlanması için başvuru yapılabilir.

Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri borçlanabilmesi mümkündür.

Seçim nedeniyle görevinden istifa edenler; işten ayrıldıkları tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açık pozisyonda kaldıkları süreyi borçlanabilirler.

Yurt dışında iş hayatını devam ettiren gurbetçilere çalıştıkları süre için borçlanma imkanı sunulmuştur. Yurt dışı borçlanması için Türkiye'de herhangi bir iş yerinde sigortalı olarak çalışmamak gerekir.

HİZMET BORÇLANMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kişilerin ilgili hizmet borçlanmasına dair resmi başvurularını SGK'ya iletmeleri gerekir. SGK üzerinden yapılan bizzat başvuruların yanında e-Devlet kapısından online başvuru hizmeti de tercih edilebilir.

