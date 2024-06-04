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BUDO'dan bilet fiyatlarına yüzde 52 zam! İşte zamlı tarife

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
04.06.2024 14:29
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Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO) 230 lira olan Mudanya-İstanbul seferini 350 liraya çıkardı. Zamdan önce bilet fiyatı 230 liraydı.

BUDO'dan bilet fiyatlarına yüzde 52 zam! İşte zamlı tarife

Bursa’nın Mudanya ilçesinden hareket eden deniz araçları, İstanbul’un Eminönü/Sirkeci iskelesine ulaşım sağlıyor. BUDO, 22 Ocak 2024 tarihinde yaptığı zam ile fiyatları 230 lira olarak açıkladı. Bu fiyatların üzerine yüzde 52’lik artış ile biletler 350 liraya çıkarıldı.

BUDO Eminönü Mudanya-Mudanya Eminönü arasında öğrenci ve çocuk yolcuları ise 250 liraya taşıyacak.

BUDO’nun Mudanya ile Eminönü arasındaki seyahat süresi seferin gerçekleşeceği güne, saatine ve deniz şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilirken, normal şartlarda yaklaşık süresi 1 saat 20 dakikada ulaşım sağlanıyor.

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BUDO Zam
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