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81 ilde yapılacak, 10 gün sürecek: Denetimler başladı

24.01.2024 12:50 | Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün itibariyle 10 gün sürecek, 'fast food' işletmelerine yönelik 'kızartma yağı' denetimlerinin başladığını duyurdu. Denetim 81 ilde yapılacak.

81 ilde yapılacak, 10 gün sürecek: Denetimler başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, özellikle "fast food" şeklinde tabir edilen hızlı gıdaları üretip bunları toplu halde tüketime sunan işletmelerde kullanılan kızartma yağlarına yönelik tüm illerde 10 gün sürecek denetimlerin bugün itibarıyla başladığını bildirdi. Yumaklı, "Toplu tüketim yerlerine 7 bin 500 kontrol görevlisince denetimler gerçekleştirilecektir. Bu arkadaşlarımız denetimlerde polar madde, asit sayısı ve kızartma yağ sıcaklığı gibi hususlara bakacaklar" dedi.

Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmaları ve tüketmelerinin başlıca görevleri arasında olduğunu ifade ederek, bunun için rutin denetimlerin yanında sektörel bazlı gıda denetimleri yaptıklarını da belirtti.

Tarladan sofraya kadar olan aşamalarda gıdanın her adımını kontrol altında tutmanın ve güvenilir gıdayı vatandaşlara sunmanın gayreti içerisinde olduklarına işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Ülkemizde özellikle fast food tarzı hızlı gıda üreterek toplu tüketime sunan işletmelerde oluşabilecek riskleri bertaraf etmek ve kamu sağlığı ile tüketicilerin, gıda güvenilirliği açısından korunmasını sağlamak amacıyla kızartmada kullanılmakta olan yağlara ilişkin denetimlere bu dönemde ağırlık vermekteyiz. Bakanlığımızca rutin olarak yıl boyunca yapılan risk esaslı denetim ve kontrollere ilaveten, farkındalığı artırmak amacıyla, 10 gün boyunca, toplu tüketim yerlerinde kızartmada kullanılmakta olan katı ve sıvı yağlara ilişkin denetimler, bugün itibarıyla başlatmıştır. 81 ilde yürütülecek çalışmalar kapsamında toplu tüketim yerlerine 7 bin 500 kontrol görevlisince denetimler gerçekleştirilecektir. Bu arkadaşlarımız denetimlerde polar madde, asit sayısı ve kızartma yağ sıcaklığı gibi hususlara bakacaklar."

"ALO 174 GIDA HATTI'NI ARAMAKTAN ÇEKİNMEYİN"

Yumaklı, tüketicilerin sağlığının, menfaatlerinin en üst düzeyde korunması amacıyla güvenilir olmayan gıda sunanlara göz açtırılmayacağını ve gerekli yaptırımların uygulanacağını bildirdi.

Toplu tüketim yerlerine ilişkin denetimlerin sadece bu dönem boyunca sınırlı kalmayacağına, bundan sonra da hız kesmeden devam edeceğine dikkati çeken Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Tüketicilerin güvenilir gıdaya gönül rahatlığıyla ulaşması için gereken her türlü tedbiri aldık. Vatandaşlarımız olumsuz bir durumla karşılaştıkları zaman Alo 174 Gıda Hattı'nı aramaktan çekinmesinler. Bu bir vatandaşlık görevidir ve gıda güvenilirliği ile tüketici menfaatleri açısından büyük önem teşkil etmektedir. Ayrıca hem işletmelerimize hem de vatandaşlarımıza atık yağların çevreye vereceği zararı düşünerek bunların geri dönüşümünü sağlamaları konusunda hatırlatmada da bulunmak istiyorum."

(AA)
Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
denetim kızartma tarım ve orman bakanı yağ İbrahim Yumaklı
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