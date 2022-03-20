Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 20 Mart Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? Kripto paralarda son durum 20 Mart 2022 Pazar

Bugün Bitcoin kaç Dolar? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED'in açıklama sonrası kripto para alım, satımı yapmak isteyen kişiler ile ellerindeki parayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 20 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? 20 Mart 2022 Pazar kripto paralarda son durum ve güncel fiyatlar haberimizde.

BİTCOİN KAÇ TL? 18 MART 2022 CUMA

Bitcoin'in 20 Mart Pazar günü yüzde 0.62 değer kazandı. 20 Mart Pazar günü Bitcoin en düşük fiyatı 616,185.76 Bitcoin en yüksek fiyatı ise 626,670.09 TL oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 20 MART 2022 PAZAR

20 Mart Pazar günü Ethereum'un en düşük fiyatı 43.106,36, en yüksek fiyatı 44,130.92 TL'dir.



