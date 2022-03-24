Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 24 Mart Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? Kripto paralarda son durum 24 Mart 2022 Perşembe

Bugün Bitcoin kaç Dolar? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından tarafından araştırılıyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, yaptığı açıklamada kripto paraların Rusya'ya uygulanan yaptırımları delmekte kullanıldığını ifade ettiği. Bu açıklamanın ardından Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 24 Mart Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 24 Mart 2022 Perşembe kripto paralarda son durum ve güncel fiyatlar haberimizde.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 24 Mart perşembe günü yüzde 2,38 arttı .Bitcoin'in alış fiyatı 42.909,02 Bitcoin'in satış fiyatı 42.909,01 Dolar oldu.

BİTCOİN KAÇ TL? 24 MART 2022 PERŞEMBE

24 Mart perşembe günü Bitcoin alış fiyatı 636.769,86 Bitcoin satış fiyatı ise 636.769,71 TL oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 24 Mart perşembe günü yüzde 3,17 yükseldi. Ethereum'un alış fiyatı 3.028,2600 Dolar, satış fiyatı ise 3.028,2500 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 24 MART 2022 PERŞEMBE

24 Mart perşembe günü Ethereum'un alış fiyatı 44.939,3784 TL, satış fiyatı 44.939,2300 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 24 Mart perşembe günü yüzde 11,69 arttı.24 Mart perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 0,1357satış fiyatı ise 0,1356 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 24 MART 2022 PERŞEMBE

24 Mart perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 2,0138 TL, satış fiyatı ise 2,0123 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın 24 Mart perşembe günü yüzde 0,90 arttı. Ripple alış fiyatı 0,8338 Dolar, satış fiyatı ise 0,8337 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 24 MART 2022 PERŞEMBE

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 12,3736 TL, satış fiyatı ise 12,3721 TL oldu.

