Bugüne kadar yurt dışından tedarik ediliyordu! En ve ilklerin buluştuğu E5000 raylara indi: İşte İlk yerli ve milli elektrikli anahat lokomotifi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olarak lokomotif üreten TÜRASAŞ’ın Eskişehir yerleşkesinde düzenlenen törenle tamamen yerli ve milli olarak üretilen Türkiye’nin ilk ‘Elektrikli Ana Hat Lokomotifi E5000’ raylara indirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eskişehir’deki toplu açılış töreninde vereceği komutla elektrikli E5000 ilk kez harekete geçecek. İnsan ve yük taşımacılığında ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak olan yerli ve milli lokomotif, Türkiye’de üretilen ilk elektrikli ana hat lokomotifi olma özelliği taşıyor.

BİRÇOK EN VE İLK ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) tasarlanan, analiz ve alt sistem üretimleri tamamlanan E5000, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirildi. E5000, modern bir elektrikli anahat lokomotifi olarak yerli ve milli imkanlarla üretildi. E5000 elektrikli anahat lokomotifi hem kendi sınıfı hem de Türkiye’nin raylı sistemler serüveni için birçok ‘En’i ve ‘İlk’i barındırıyor. E5000, anahat lokomotifler için yerli olarak tasarlanmış ilk araç gövdesi, ilk boji, ilk tren kontrol ve yönetim sistemine sahip. Ayrıca, raylı araç uygulamaları için yerli olarak tasarlanmış en yüksek güçlü elektrik motoru da E5000’de bulunuyor. Raylı araç uygulamaları için yerli olarak tasarlanmış en yüksek güçlü cer konverteri, cer transformatörü ve yardımcı güç ünitesi de E5000’nin kabiliyetleri arasında yer alıyor.

5 megavat gücündeki E5000, Avrupa Birliği Demiryollarında Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnamesi (TSI) sertifikasına sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Yük ve yolcu taşımacılığı yapabilecek E5000, 140 kilometre/saat hıza sahip yeni nesil bir elektrikli anahat lokomotif olarak benzerlerinden ayrılıyor.

“İLK DEFA BİR ANA HAT LOKOMOTİFİNİ TÜRKİYE'DE ÜRETMİŞ OLDUK”

Yerli ve milli olarak üretilen Elektrikli Ana Hat Lokomotifi E5000’in raylara indirilmesi hakkında açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bugüne kadar yurt dışından tedarik ettiğimiz elektrikli ana hat lokomotiflerini artık Türkiye'de üretmeyi başardık. İlk defa bir ana hat lokomotifini Türkiye'de üretmiş olduk” dedi.

“DIŞA BAĞIMLILIK KIRMAK İÇİN YOĞUN ÇABA SARF EDİYORUZ”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, “Hakikaten yoğun bir gayretle, üstün bir başarı elde edilmiş oldu. Başta Sanayi Teknoloji Bakanımıza, Ulaştırma Bakanımıza ve değerli ekiplerine, TÜBİTAK, TCDD Taşımacılık ve TÜRASAŞ yetkililerine de teşekkür ediyoruz. Yıllardır yurt dışından aldığımız ürünleri artık kendi yerli milli imkânlarımızla yapabilir hale geldik. Bu son derece sevindirici. Biz hep enerjide dışa bağımlılığı vurguladık. Bağımsızlık için de elimizden geleni yaptığımızı ifade ettik ama aslında bağımlı olduğumuz başka alanlar da var. Özellikle teknolojik ürünlerde. Teknolojide dışa bağımlılık kırmak için de son dönemde yoğun çaba sarf ediyoruz” şeklinde değerlendirmede bulundu.



