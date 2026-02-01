Bugünkü gümüş fiyatı! 01 Şubat Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasında Düşüş Devam Ediyor

01 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 itibarıyla gümüş fiyatları merak ediliyor. Gümüş ons fiyatları, alış 3605.64 TL, satış ise 3612.67 TL seviyesindedir.

Gümüş ons/dolar paritesinde benzer bir durum yaşanıyor. Alış fiyatı 83.18 dolar, satış fiyatı ise 83.32 dolar olarak belirlenmiştir.

Gümüş gram fiyatları da dikkat çekiyor. Saat 10.00 itibarıyla, gümüş gramı alış fiyatı 116.2996 TL, satış fiyatı ise 116.4954 TL'dir.

Gümüş fiyatlarındaki bu keskin düşüş, piyasadaki belirsizlikler ve küresel ekonomik koşulların etkisiyle şekilleniyor. Yatırımcıların gümüşe yönelik tutumları önemli bir rol oynamaktadır. Piyasa dinamikleri, bu değerli metalin gelecekteki seyrini belirleyecek unsurlar arasında yer alıyor. Kısa vadeli dalgalanmalar, yatırım stratejileri açısından dikkatle izlenmelidir.