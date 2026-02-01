FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bugünkü gümüş fiyatı! 01 Şubat Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatlarında ciddi bir düşüş devam ediyor. 1 Şubat 2026 itibarıyla gümüş ons fiyatları 3605.64 TL seviyesinde işlem görmekte. Dolar bazında da benzer bir tablo söz konusu. Gümüş gram fiyatları da 116.29 TL seviyelerine gerileyerek yatırımcıların belirsizliklere karşı temkinli yaklaşımını yansıtıyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 01 Şubat Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasında Düşüş Devam Ediyor

01 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 itibarıyla gümüş fiyatları merak ediliyor. Gümüş ons fiyatları, alış 3605.64 TL, satış ise 3612.67 TL seviyesindedir.

Gümüş ons/dolar paritesinde benzer bir durum yaşanıyor. Alış fiyatı 83.18 dolar, satış fiyatı ise 83.32 dolar olarak belirlenmiştir.

Gümüş gram fiyatları da dikkat çekiyor. Saat 10.00 itibarıyla, gümüş gramı alış fiyatı 116.2996 TL, satış fiyatı ise 116.4954 TL'dir.

Gümüş fiyatlarındaki bu keskin düşüş, piyasadaki belirsizlikler ve küresel ekonomik koşulların etkisiyle şekilleniyor. Yatırımcıların gümüşe yönelik tutumları önemli bir rol oynamaktadır. Piyasa dinamikleri, bu değerli metalin gelecekteki seyrini belirleyecek unsurlar arasında yer alıyor. Kısa vadeli dalgalanmalar, yatırım stratejileri açısından dikkatle izlenmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Yok satıyor' Sürekli bulunmuyor, fiyat 1500 TL 'Çok fazla rağbet var''Yok satıyor' Sürekli bulunmuyor, fiyat 1500 TL 'Çok fazla rağbet var'
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (1 Şubat 2026)Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (1 Şubat 2026)

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.