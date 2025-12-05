FİNANS

Bugünkü gümüş fiyatı! 05 Aralık Cuma 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 05 Aralık 2025 itibarıyla dikkat çekici bir artış yaşandı. Gümüş ons fiyatı 2476.8 TL, gram gümüş fiyatı ise 79.6368 TL olarak belirlendi. Günlük değişim oranları sırasıyla %2.07 ve %2.09 olarak kaydedildi. Yatırımcılar, gümüşe olan ilgilerini artırırken, ons/dolar paritesi de yakından takip ediliyor. Piyasalardaki hareketlilik, gümüşe yatırım yapmayı düşünenler için önemli fırsatlar sunuyor.

Cansu Akalp

Gümüş Piyasasında Güncel Gelişmeler

05 Aralık 2025 tarihi itibarıyla gümüş fiyatlarında dikkat çekici bir artış yaşanmıştır. Saat 10:00’da gümüş ons fiyatı 2476.8 TL, satış fiyatı ise 2478.96 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim oranı %2.07’dir. Bu durum, yatırımcıların gümüşe olan ilgisinin arttığını göstermektedir. Piyasalarda da canlı bir hareketlilik gözlemlenmektedir.

Gümüş ons/dolar paritesi de önemli bir göstergedir. Alış fiyatı 58.24 dolar, satış fiyatı 58.28 dolar olarak kaydedilmiştir. Paritedeki hareketlilik, gümüş yatırımcıları için merak konusu olmaya devam ediyor. Yatırımcılar bu paritenin ne yönde değişeceğini takip etmektedir.

Gümüş grubunun bir diğer kritik göstergesi gram gümüş fiyatlarıdır. Saat 10:00 itibarıyla gram gümüş alış fiyatı 79.6368 TL’dir. Satış fiyatı ise 79.6915 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim oranı %2.09 olarak gerçekleşmiştir. Gram cinsinden fiyatlandırma, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmeleri açısından önem taşımaktadır.

05 Aralık 2025 tarihindeki gümüş fiyatlarındaki artış, önemli bir gelişmedir. Hem ulusal hem de uluslararası piyasalarda dikkat çekmektedir. Bu değerli metalin fiyatlarındaki değişimleri yatırımcıların yakından takip etmesi önemlidir. Gümüş, her zaman olduğu gibi yatırımcıların gözdesi olmaya devam edecektir.

Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
