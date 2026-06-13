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Türkiye'nin ayran, kefir ve yoğurt üretimi 4 ayda rekor seviyeye çıktı

Türkiye'de ayran ve kefir üretimi ocak-nisan döneminde 338 bin 512 ton, yoğurt üretimi de 470 bin 828 tonla rekor seviyeye ulaştı.

Türkiye'nin ayran, kefir ve yoğurt üretimi 4 ayda rekor seviyeye çıktı

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın ilk 4 ayında ayran ve kefir üretimindeki artış dikkati çekti.

2022'nin ocak-nisan döneminde 227 bin 760 ton ayran ve kefir üretilirken 2023'te miktar 240 bin 421 tona ulaştı.

Üretim 2024'ün aynı döneminde artış göstererek 289 bin 423 ton oldu. 2025'te 4 aylık üretimin 304 bin 803 tona, bu yıl ise 338 bin 512 tona yükseldiği görüldü.

Böylece yılın ilk 4 aylık dönemlerinde üretilen ayran ve kefir miktarı 5 yılda yaklaşık yüzde 49 artış göstererek rekor seviyeye çıktı.

YOĞURT ÜRETİMİNDE DE REKOR

Söz konusu dönemde yoğurt üretiminde de artış görüldü. 2022'nin ocak-nisan döneminde 361 bin 469 ton yoğurt üretimi gerçekleştirildi. 2023'ün aynı döneminde üretim miktarı 361 bin 89 ton oldu. Yoğurt üretimi 2024'ün ilk 4 ayında 411 bin 151 tona yükselirken geçen yıl ocak-nisan döneminde 423 bin 787 tona çıktı.

Yoğurt üretimi bu yılın 4 ayında 470 bin 828 tona yükselerek rekor seviyeyi gördü. Böylece yoğurt üretiminde 5 yıllık dönemde artış oranı yüzde 30,2 oldu.

Türkiye nin ayran, kefir ve yoğurt üretimi 4 ayda rekor seviyeye çıktı 1

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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