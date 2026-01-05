FİNANS

Bugünkü gümüş fiyatı! 05 Ocak Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatlarında 5 Ocak 2026 itibarıyla kaydedilen önemli artışlar, yatırımcıların ilgisini artırdı. Gümüş ons fiyatı alışta 3249.04 TL, satışta 3252.03 TL seviyelerine ulaştı ve günlük değişim %4.14 olarak belirlendi. Ayrıca, gram fiyatları da aynı oranla artış gösterdi. Bu hareketlilik, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalardan ve ekonomik verilere bağlı olarak şekilleniyor. Gümüş, enflasyon ortamında değer kazanma fırsatı sunuyor.

Gümüş Fiyatlarında Önemli Artışlar

5 Ocak 2026'da gümüş piyasasında dikkat çekici hareketlilikler gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları önemli değişim yüzdeleriyle kaydedildi. Gümüş ons fiyatı alışta 3249.04 TL, satışta 3252.03 TL seviyelerinde işlem gördü. Günlük değişim %4.14 oranında bir artış yaşandı. Bu durum, yatırımcıların gümüşe olan ilgisini artırabilir. Piyasada dalgalanmalara yol açması da mümkün.

Gümüş ons fiyatının yanı sıra, ons/dolar kuru dikkat çekiyor. Alış fiyatı 75.49 dolar, satış fiyatı ise 75.55 dolar olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi %4.07 olarak kaydedildi. Gümüşteki bu artış, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak şekilleniyor. Ekonomik veriler de yatırımcılar için potansiyel kazanç fırsatları yaratıyor.

Gümüş gram fiyatları da aynı gün önemli bir artış gösterdi. Alış fiyatı 104.4633 TL, satış fiyatı ise 104.5464 TL seviyelerine çıktı. Günlük değişim yüzdesi burada da %4.14 olarak kaydedildi. Gümüş, hem endüstriyel hem de yatırım aracı olarak değer kazanıyor. Bu durum, enflasyonist ortamda belirsiz ekonomik koşullarda yatırımcıları gümüşe yönlendiriyor.

5 Ocak 2026 gümüş piyasasında fiyatlarda kaydedilen günlük artışlar, yatırımcıların dikkatini çekti. Gümüşün gelecekteki yönelimi, piyasa dinamikleri ve makroekonomik faktörler göz önünde bulundurulmalı. Bu dönem, yatırım stratejileri açısından önemli fırsatlar sunabilir.

