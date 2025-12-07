Bugünkü gümüş fiyatı! 07 Aralık Pazar 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları 07 Aralık 2025 tarihi itibarıyla dikkat çekmektedir. Saat 10:00 itibarıyla gümüş onsunun alış fiyatı 2481.63 TL’dir. Satış fiyatı ise 2484.07 TL olarak belirlenmiştir. Gümüşün değer kazanımı, piyasalarda olumlu bir etki yaratmaktadır.

Gümüşün ons fiyatları yanında, ons/dolar cinsinden fiyatları da dikkat çekmektedir. Alış fiyatı 58.36 dolardır. Satış fiyatı ise 58.40 dolara kaydedilmiştir. Gümüşün değerine yapılan bu oransal bakış, yatırımcıların küresel piyasalardaki dalgalanmalardan nasıl etkilendiğini anlamalarına yardımcı olur.

Gümüşün gram cinsinden fiyatları da yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Alış fiyatı 79.7962 TL, satış fiyatı ise 79.8509 TL’dir. Bu fiyatlar, gümüşü yatırım portföylerine dahil etmek isteyenler için cazip hale getirmektedir.

Gümüş fiyatlarının artışı, piyasalardaki dalgalanmaların ötesinde önemli bir finansal trendin devam ettiğini göstermektedir. Yatırımcılar, bu süreçte gümüşe yapılan yatırımlarını gözden geçirmelidir. Fırsatları değerlendirmenin yollarını aramak durumundadır. Bu verilerin ışığında gümüşün gelecekteki seyri, yatırımcılar için büyük bir merak konusu olmaktadır.