FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bugünkü gümüş fiyatı! 09 Aralık Salı 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatlarında 09 Aralık 2025 sabahı önemli bir hareketlilik gözlemleniyor. Gümüş ons fiyatları alışta 2466.84 TL, satışta ise 2469.65 TL seviyelerinde işlem görmekte. Günlük değişim yüzde -0.24 olarak kaydedildi. Dolar bazında ise gümüş alış fiyatı 57.97 dolar, satış fiyatı 58.01 dolara gerileyerek piyasalardaki dalgalanmaları yansıtıyor. Gümüş yatırımcılarının piyasalardaki bu değişimleri dikkatle takip etmesi önem arz ediyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 09 Aralık Salı 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatlarında 09 Aralık 2025 sabahı dikkat çekici bir hareketlilik gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları alışta 2466.84 TL, satışta ise 2469.65 TL seviyelerinde işlem görmekte. Günlük değişim yüzdesi -0.24 olarak kaydedildi. Bu düşüş, gümüş yatırımı yapanlar için önemli bir değerlendirme noktasıdır. Piyasaların yönünü belirlemek açısından dikkatle takip edilmesi gereken bir durumdur.

Gümüş onsun dolar cinsinden alım-satım fiyatları da merak ediliyor. Alış fiyatı 57.97 dolar, satış fiyatı ise 58.01 dolardır. Günlük değişim yüzdesi -0.22 olarak gerçekleşmiş durumda. Dolar bazında bu küçük düşüş, global piyasalardaki dalgalanmaların etkisinin bir yansıması olarak değerlendirilebilir.

Gümüş gram fiyatlarına bakıldığında ise alış fiyatı 79.327 TL, satış fiyatı 79.3817 TL olarak belirlenmiş. Bu segmentte de günlük değişim yüzdesi -0.24 olarak kaydedildi. Gümüş gram fiyatlarındaki gerileme, yurtiçindeki ekonomik gelişmelerle ilişkili olabilir. Aynı zamanda uluslararası gümüş talep ve arz dengeleri üzerinde de etkili olduğu belirtiliyor.

Bugün gümüş yatırımcıları için piyasalar farklı yönlerde hareket ediyor. Gümüş fiyatlarındaki bu değişim, gelecekteki fiyat tahminlerini ve yatırım kararlarını etkileyebilir. Yatırımcıların dikkatini piyasa dinamiklerine vermesi önem taşımaktadır. Gümüş fiyatlarındaki dalgalanmaların sebepleri ve gelecekteki seyir, finans uzmanları tarafından titizlikle analiz edilmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1 dolar kaç TL?1 dolar kaç TL?
'Yılbaşından önce yapan çok büyük kazanç elde edecek' İsa Karakaş açıkladı'Yılbaşından önce yapan çok büyük kazanç elde edecek' İsa Karakaş açıkladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücret için Özgür Erdursun çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

Asgari ücret için Özgür Erdursun çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.