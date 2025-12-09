Bugünkü gümüş fiyatı! 09 Aralık Salı 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatlarında 09 Aralık 2025 sabahı dikkat çekici bir hareketlilik gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları alışta 2466.84 TL, satışta ise 2469.65 TL seviyelerinde işlem görmekte. Günlük değişim yüzdesi -0.24 olarak kaydedildi. Bu düşüş, gümüş yatırımı yapanlar için önemli bir değerlendirme noktasıdır. Piyasaların yönünü belirlemek açısından dikkatle takip edilmesi gereken bir durumdur.

Gümüş onsun dolar cinsinden alım-satım fiyatları da merak ediliyor. Alış fiyatı 57.97 dolar, satış fiyatı ise 58.01 dolardır. Günlük değişim yüzdesi -0.22 olarak gerçekleşmiş durumda. Dolar bazında bu küçük düşüş, global piyasalardaki dalgalanmaların etkisinin bir yansıması olarak değerlendirilebilir.

Gümüş gram fiyatlarına bakıldığında ise alış fiyatı 79.327 TL, satış fiyatı 79.3817 TL olarak belirlenmiş. Bu segmentte de günlük değişim yüzdesi -0.24 olarak kaydedildi. Gümüş gram fiyatlarındaki gerileme, yurtiçindeki ekonomik gelişmelerle ilişkili olabilir. Aynı zamanda uluslararası gümüş talep ve arz dengeleri üzerinde de etkili olduğu belirtiliyor.

Bugün gümüş yatırımcıları için piyasalar farklı yönlerde hareket ediyor. Gümüş fiyatlarındaki bu değişim, gelecekteki fiyat tahminlerini ve yatırım kararlarını etkileyebilir. Yatırımcıların dikkatini piyasa dinamiklerine vermesi önem taşımaktadır. Gümüş fiyatlarındaki dalgalanmaların sebepleri ve gelecekteki seyir, finans uzmanları tarafından titizlikle analiz edilmektedir.