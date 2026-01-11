FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bugünkü gümüş fiyatı! 11 Ocak Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

11 Ocak 2026'da gümüş fiyatları dikkat çekiyor. Piyasalarda gümüş ons fiyatları 3,441.89 TL alış ve 3,444.20 TL satış seviyelerine ulaştı. Gümüş gram fiyatları da benzer şekilde yükselerek alışta 110.6663 TL'ye çıktı. Yatırımcıların gümüşe olan talebi, piyasalardaki belirsizlikler ve ekonomik koşullardan etkileniyor. Değişimler dikkatle izlenmeli.

Bugünkü gümüş fiyatı! 11 Ocak Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Fiyatlarının Güncel Durumu: 11 Ocak 2026

11 Ocak 2026 tarihinde gümüş fiyatları piyasalarda önemli bir hareketlilik gösterdi. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları alışta 3,441.89 TL, satışta ise 3,444.20 TL olarak belirlendi.

Gümüş ons ve dolar fiyatları da bu tarihte değişim kaydetti. Alış fiyatı 79.81 dolar, satış fiyatı ise 79.83 dolar olarak kaydedildi. Dolar cinsinden gümüş fiyatlarının artışı, uluslararası piyasalardaki gelişmelerle ilişkili. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar da etkili olmaktadır.

Gümüş gram fiyatları da dikkat çekici bir artış göstermektedir. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gramı alış fiyatı 110.6663 TL, satış fiyatı ise 110.694 TL olarak kaydedildi.

11 Ocak 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları, alış ve satış fiyatlarındaki günlük değişimlerle dikkat çekmektedir. Piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik koşullar, gümüş fiyatlarını etkileyen önemli faktörlerdir. Yatırımcılar, gümüşe olan yönelimi ve fiyat dinamiklerini dikkatle takip etmelidir.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Yargıtay'dan emsal kararMilyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Yargıtay'dan emsal karar
Yenilenebilir enerji istihdamı, küresel kurulumlardaki artışa rağmen ilk kez 2024'te ivme kaybettiYenilenebilir enerji istihdamı, küresel kurulumlardaki artışa rağmen ilk kez 2024'te ivme kaybetti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

İstanbul'u 'kırmızı kütle' vurdu! Hayat felç oldu

İstanbul'u 'kırmızı kütle' vurdu! Hayat felç oldu

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.