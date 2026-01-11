Bugünkü gümüş fiyatı! 11 Ocak Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Fiyatlarının Güncel Durumu: 11 Ocak 2026

11 Ocak 2026 tarihinde gümüş fiyatları piyasalarda önemli bir hareketlilik gösterdi. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları alışta 3,441.89 TL, satışta ise 3,444.20 TL olarak belirlendi.

Gümüş ons ve dolar fiyatları da bu tarihte değişim kaydetti. Alış fiyatı 79.81 dolar, satış fiyatı ise 79.83 dolar olarak kaydedildi. Dolar cinsinden gümüş fiyatlarının artışı, uluslararası piyasalardaki gelişmelerle ilişkili. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar da etkili olmaktadır.

Gümüş gram fiyatları da dikkat çekici bir artış göstermektedir. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gramı alış fiyatı 110.6663 TL, satış fiyatı ise 110.694 TL olarak kaydedildi.

11 Ocak 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları, alış ve satış fiyatlarındaki günlük değişimlerle dikkat çekmektedir. Piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik koşullar, gümüş fiyatlarını etkileyen önemli faktörlerdir. Yatırımcılar, gümüşe olan yönelimi ve fiyat dinamiklerini dikkatle takip etmelidir.