FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bugünkü gümüş fiyatı! 13 Ocak Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 13 Ocak 2026 itibarıyla dikkat çeken fiyatlar yatırımcılar için önemli bilgiler sunuyor. Gümüş ons fiyatı 3666,42 TL'den işlem görürken, dolar cinsinden alış fiyatı 85,01 dolardır. Günlük değişim yüzdeleri ise -0,07 ve -0,14 olarak kaydedilmiştir. Gümüş gram fiyatları da 117,9141 TL seviyesindedir. Bu dalgalanmalar, uluslararası piyasalardaki talebin etkilerini yansıtıyor ve yatırım kararlarını şekillendiriyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 13 Ocak Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasında Güncel Durum: 13 Ocak 2026

13 Ocak 2026 tarihinde saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları dikkat çekiyor. Gümüş ons fiyatları, alış ve satış rakamlarıyla birlikte gözler önüne seriliyor. Gümüş ons için alış fiyatı 3666,42 TL’dir. Satış fiyatı ise 3671,39 TL olarak belirlenmiştir. Bu durumda günlük değişim yüzdesi -0,07 olarak kaydedilmiştir. Az bir gerileme yaşanmıştır. Gümüş piyasasında dalgalanmalar sürmektedir.

Gümüş onsun dolar cinsinden fiyatları da önemli bir parametreyi temsil ediyor. Gümüş ons/dolar için alış fiyatı 85,01 dolardır. Satış fiyatı ise 85,08 dolara denk gelmektedir. Günlük değişimde -0,14 değer kaybı dikkat çekiyor. Bu durum, uluslararası piyasalardaki gümüş talebinin nasıl etkilendiğine dair ipuçları sağlıyor.

Diğer bir önemli gösterge gümüş gram fiyatlarıdır. Gümüş gram alış fiyatı 117,9141 TL’dir. Satış fiyatı ise 118,0112 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi -0,06 olarak görülüyor. Gümüş gram fiyatları, yatırımcıların küçük yatırım kararlarını şekillendiren detaylardır.

Gümüş fiyatlarındaki dalgalanmalar, iç piyasalardaki hareketliliği sembolize ediyor. Uluslararası piyasalardaki gelişmeler de bu dalgalanmalara katkı sağlıyor. Yatırımcılar için bu bilgiler, gelecekteki alım-satım kararlarını etkileyebilir. Gümüşün değerinin nasıl şekilleneceğini anlamalarına yardımcı olur. Bu nedenle gümüş fiyatlarının dikkatle takip edilmesi önemlidir.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI BORSA | Borsa İstanbul 13 Ocak 2026 Salı: İşte BIST 100 endeksiCANLI BORSA | Borsa İstanbul 13 Ocak 2026 Salı: İşte BIST 100 endeksi
Diyanet İşleri Başkanlığı fitre miktarını belirlediDiyanet İşleri Başkanlığı fitre miktarını belirledi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.