Bugünkü gümüş fiyatı! 13 Ocak Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasında Güncel Durum: 13 Ocak 2026

13 Ocak 2026 tarihinde saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları dikkat çekiyor. Gümüş ons fiyatları, alış ve satış rakamlarıyla birlikte gözler önüne seriliyor. Gümüş ons için alış fiyatı 3666,42 TL’dir. Satış fiyatı ise 3671,39 TL olarak belirlenmiştir. Bu durumda günlük değişim yüzdesi -0,07 olarak kaydedilmiştir. Az bir gerileme yaşanmıştır. Gümüş piyasasında dalgalanmalar sürmektedir.

Gümüş onsun dolar cinsinden fiyatları da önemli bir parametreyi temsil ediyor. Gümüş ons/dolar için alış fiyatı 85,01 dolardır. Satış fiyatı ise 85,08 dolara denk gelmektedir. Günlük değişimde -0,14 değer kaybı dikkat çekiyor. Bu durum, uluslararası piyasalardaki gümüş talebinin nasıl etkilendiğine dair ipuçları sağlıyor.

Diğer bir önemli gösterge gümüş gram fiyatlarıdır. Gümüş gram alış fiyatı 117,9141 TL’dir. Satış fiyatı ise 118,0112 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi -0,06 olarak görülüyor. Gümüş gram fiyatları, yatırımcıların küçük yatırım kararlarını şekillendiren detaylardır.

Gümüş fiyatlarındaki dalgalanmalar, iç piyasalardaki hareketliliği sembolize ediyor. Uluslararası piyasalardaki gelişmeler de bu dalgalanmalara katkı sağlıyor. Yatırımcılar için bu bilgiler, gelecekteki alım-satım kararlarını etkileyebilir. Gümüşün değerinin nasıl şekilleneceğini anlamalarına yardımcı olur. Bu nedenle gümüş fiyatlarının dikkatle takip edilmesi önemlidir.