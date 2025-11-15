Bugünkü gümüş fiyatı! 15 Kasım Cumartesi 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

15 Kasım 2025 tarihinde gümüş piyasasında hareketlilik gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları önemli bir referans noktası oluşturuyor. Gümüş ons fiyatı, alışta 2135.95 TL, satışta ise 2145.19 TL seviyesinde işlem görmekte. Günlük değişim yüzdesi -3.15 olarak belirlenmiş. Bu durum, yatırımcılar arasında gümüşe olan talebin azaldığını gösteriyor. Piyasalarda belirsizlikler yaşanıyor.

Gümüş ons/dolar paritesinde de benzer bir tablo mevcut. Alış fiyatı 50.65 dolar, satış fiyatı ise 50.69 dolar olarak kaydediliyor. Günlük değişim yüzdesi -3.14. Dolar bazında gümüş fiyatlarındaki bu düşüş, global piyasalardaki gelişmelere bağlı bir yansıma. Doların değer kazanması ve diğer ekonomik faktörler, gümüş fiyatlarının gerilemesine sebep oluyor.

Gümüş gram fiyatları da dikkat çekici bir durumda. Saat 10:00 itibarıyla alışta 68.7919 TL, satışta ise 68.8462 TL seviyesinde işlem görmekte. Burada da günlük değişim yüzdesi -3.15 olarak belirlenmiş. Gram gümüş fiyatlarındaki bu düşüş, yerli piyasalarda gözlemlenen durumla örtüşüyor. Bu durum, yatırımcıların alım-satım kararlarını etkileyebilir.

Genel olarak, 15 Kasım 2025 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları hem alış hem de satış fiyatları açısından azalma göstermekte. Tüm bu gelişmeler, yatırımcıların gümüş piyasalarına olan ilgisini yeniden şekillendirebilir. Gümüşün gelecekteki fiyat hareketleri, piyasa dinamiklerine ve global ekonomik koşullara bağlı olarak devam edecektir.