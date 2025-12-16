FİNANS

Bugünkü gümüş fiyatı! 16 Aralık Salı 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

16 Aralık 2025 tarihinde gümüş fiyatları dikkat çekici dalgalanmalar göstermiştir. Saat 10:00 itibarıyla TL cinsinden gümüşün alış fiyatı 86.5885 TL, satış fiyatı ise 86.6572 TL olarak kaydedilmiştir. Gümüşün ons fiyatı 63.06 dolar seviyesine gerilemiş ve günlük değişim yüzdesi -1.49 olarak belirlenmiştir. Piyasalardaki belirsizliğin etkisiyle gümüş talebi azalmış, yatırımcıların piyasa dinamiklerine dikkat etmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Bugünkü gümüş fiyatı! 16 Aralık Salı 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?
Ezgi Sivritepe

16 Aralık 2025 tarihinde gümüş fiyatları dikkat çekici bir seyir izlemiştir. Piyasalardaki dalgalanmalar, fiyatların değişkenliğine yol açmıştır. Saat 10:00 itibarıyla, TL cinsinden gümüş fiyatları kaydedilmiştir.

Gümüşün ons bazındaki fiyatı alışta 2692.52 TL, satışta ise 2696.58 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi ise -1.49 olarak kaydedilmiştir. Bu veriler, piyasada gümüş talebinin azaldığını göstermektedir. Fiyatlar dalgalı bir seyir izlemektedir.

Gümüşün ons/dolar cinsinden fiyatları dikkat çekicidir. Alım fiyatı 63.06 dolar, satış fiyatı ise 63.11 dolar seviyesindedir. Günlük değişim yüzdesi -1.53 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum, döviz kurlarındaki belirsizliklerin gümüş piyasasını etkileyebileceğini ortaya koymaktadır.

Gümüşün gram cinsinden fiyatları da önemlidir. Saat 10:00 itibarıyla gram gümüş alış fiyatı 86,5885 TL, satış fiyatı 86,6572 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi -1.48 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, yerel piyasalarda gümüş alım-satım işleyişinin yavaşladığını göstermektedir.

16 Aralık 2025 tarihi, gümüş fiyatlarının olumsuz bir seyir izlediği bir gün olarak kaydedilmiştir. Piyasalardaki belirsizlikler ve talep düşüşleri gün içinde azalmalar yaratmaktadır. Yatırımcıların dikkatli olmaları ve piyasa dinamiklerini takip etmeleri önemlidir. Gümüş, değerli bir yatırım aracı olmaya devam edecektir. Ancak dalgalanmalar yatırım kararlarını etkileyecektir.

