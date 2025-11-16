Bugünkü gümüş fiyatı! 16 Kasım Pazar 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları 16 Kasım 2025 itibarıyla önemli bir düşüş yaşadı. Saat 10:00'da gümüş ons fiyatları, alışta 2135.95 TL, satışta 2145.19 TL seviyelerinde. Bu durum, yatırımcılar için dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıktı. Piyasalardaki dalgalanmaların gümüşü nasıl etkilediğini göstermektedir.

Gümüş onsunun ABD doları cinsinden fiyatları da benzer bir seyir izledi. Gümüş ons / Dolar, alışta 50.65, satışta 50.69 seviyelerine ulaştı. Dünya genelindeki ekonomik dinamiklerin gümüşe olan etkisini ortaya koymaktadır.

Gümüş gram fiyatları da gidişattan etkilendi. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram alış fiyatı 68.7919 TL, satış fiyatı 68.8462 TL olarak belirlendi.Bu değerler, yatırımcıların stratejilerini yeniden gözden geçirmelerine neden olabilir.

Gümüş fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmaların ve belirsizliklerin etkisini yansıtıyor. Yatırımcıların bu dönemde dikkatli olmaları gerekiyor. Piyasa trendlerini yakından takip etmek büyük önem taşıyor.