Bugünkü gümüş fiyatı! 17 Kasım Pazartesi 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasında Güncel Durum

17 Kasım 2025 tarihinde gümüş piyasasında önemli bir hareketlilik söz konusu. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bu makalede gümüşün ons fiyatları ve gram fiyatları üzerine odaklanacağız.

Gümüş ons fiyatları, 2144.36 TL alış ve 2147.3 TL satış seviyesinde işlem görüyor. Bu, gümüşün günlük değişim yüzdesinin %0.25 olduğunu gösteriyor. Piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik verilere bağlı olarak gümüş ons fiyatlarındaki artış, yatırımcılar için fırsatlar sunabilir.

Diğer yandan gümüşün ons/dolar fiyatları dikkat çekici bir seviyede. Gümüş ons/dolar, alış fiyatı 50.66 ve satış fiyatı 50.71 olarak belirlendi. Bu durum, dolara olan talebin gümüş fiyatlarını etkilediğini gösteriyor. Günlük değişim yüzdesi ise %0.02 olarak kaydedildi. Doların uluslararası piyasalardaki değeri, gümüş fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip.

Gümüş gram fiyatları da yatırımcılar için önemli. 68.9544 TL alış ve 69.0225 TL satış seviyelerinde işlem gören gümüş gram fiyatları, %0.26’lık bir günlük değişim gösteriyor. Bu durum, gümüş alım satımlarında dikkat edilmesi gereken bir hareketlilik anlamına geliyor.

17 Kasım 2025 tarihi itibarıyla gümüş piyasasında izlenen fiyatlar, yatırımcılar için yeni fırsatlar doğuruyor. Gümüş fiyatlarındaki küçük ama sürekli değişimler, piyasalarda uzun vadeli avantajlar sağlamak isteyen yatırımcılar için önem taşıyor. Ekonomik veriler ve piyasa trendleri doğrultusunda hareket eden gümüş, gelecekte de yatırımcıların radarında kalmaya devam edecek gibi görünüyor.