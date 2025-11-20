Bugünkü gümüş fiyatı! 20 Kasım Perşembe 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatlarında önemli bir durum 20 Kasım 2025 tarihinde gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün değeri hafif bir gerileme gösterdi. Bu durum, yatırımcılar arasında merak uyandırdı. Piyasa dinamiklerini etkileyebilecek faktörler üzerinde düşünülüyor.

Gümüş ons fiyatı, bu sabah için alış fiyatı 2163.02 TL, satış fiyatı ise 2166 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi -0.22 olarak kaydedildi. Bu da gümüşe olan talepte bir azalma olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar için bu durum, dikkatle incelenmesi gereken bir gelişme.

Gümüş ons/Dolar paritesinde alış fiyatı 51.05 Dolar, satış fiyatı ise 51.11 Dolar olarak belirlendi. Bu parite, gümüş fiyatlarının uluslararası durumunu yansıttığı için önemlidir. Günlük değişim yüzdesinin -0.29 olması, dolar cinsinden gümüş değerinde ufak bir düşüş olduğunu ortaya koyuyor.

Gümüş gram fiyatlarına baktığımızda, alış fiyatı 69,5345 TL, satış fiyatı ise 69,6162 TL olarak gözlemleniyor. Bu fiyatlar günlük %0.22’lik bir gerilemeye işaret ediyor. Gümüş gram fiyatlarındaki düşüş, yerel ve uluslararası piyasa dinamikleriyle doğrudan ilişkili. Yatırımcıların bu durumu dikkatle takip etmeleri gerekiyor.

20 Kasım 2025 itibarıyla gümüş fiyatlarında görülen bu hafif düşüş, çeşitli faktörlerden etkileniyor olabilir. Yatırımcıların piyasa trendlerini dikkatlice izlemesi önemli. Piyasalardaki belirsizlik ve değişkenlikler göz önüne alındığında, yatırım stratejilerinin gözden geçirilmesi faydalı olabilir.