Bugünkü gümüş fiyatı! 22 Aralık Pazartesi 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasaları 22 Aralık 2025 itibarıyla hareketli bir dönemden geçiyor. Gümüş ons fiyatı 2960.3 TL'ye ulaşarak günlük %3'lük bir artış gösterdi. Aynı zamanda gümüş gram fiyatları 95.2028 TL seviyesine yükseldi. Yatırımcılar, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte gümüşü güvenli bir liman olarak değerlendiriyor. Artan talep ve yükselen fiyatlar, gümüşü alternatif yatırım aracı olarak ön plana çıkarıyor.

Cansu Akalp

Gümüş piyasalarında 22 Aralık 2025 tarihi itibarıyla hareketlilik gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla güncel gümüş fiyatları, yatırımcıların dikkati üzerinde. Gümüş ons fiyatı alışta 2960.3 TL, satışta 2964.66 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlarda gümüş ons, günlük bazda %3'lük bir artış göstermiştir. Bu durum, yatırımcılar tarafından olumlu karşılanıyor. Gümüşü alternatif değer yatırımı olarak tercih edenler için de umut verici bir durum oluşmuş durumda.

Gümüş ons/dolar bazındaki güncel fiyatlar alışta 69.16 Dolar, satışta ise 69.22 Dolar olarak kaydedilmiştir. Bu seviyelerde gümüş ons/dolar fiyatlarının günlük %2.96'lık bir artış gösterdiği görülmektedir. Dolar cinsinden gümüş fiyatlarındaki yükseliş, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalarla ilişkilendirilmektedir. Bu dönemde yatırımcılar, gümüşü güvenli bir liman olarak değerlendirmeye devam ediyor.

Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram fiyatlarında da dikkat çekici artışlar var. Gümüş gram fiyatları alışta 95.2028 TL, satışta 95.2854 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, günlük %3'lük bir artış göstermektedir. Gümüş gram fiyatlarındaki yükseliş, yerel piyasalardaki talebin artışını yansıtıyor. Yatırımcılar, gümüşün değer kazanmasıyla büyüyen bir değer saklama aracı olarak değerlendirmeye devam ediyor.

22 Aralık 2025 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları genel anlamda yükseliş eğilimi gösteriyor. Gümüş ons, gram ve ons/dolar fiyatlarındaki artış, yatırımcıların ilgisini arttıracak önemli gelişmelerdir. Bu fiyat hareketleriyle birlikte, yatırımcılar piyasalardaki volatiliteye karşı korunmak için gümüşü cazip bir seçenek olarak görüyor. Gelecek günlerde fiyatların seyrinin piyasa dinamiklerine bağlı olarak şekilleneceği öngörülüyor.

Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
