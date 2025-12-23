FİNANS

Bugünkü gümüş fiyatı! 23 Aralık Salı 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

23 Aralık 2025 tarihinde gümüş fiyatları önemli değişimlere sahne oldu. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatı 2972.01 TL alış, 2974.53 TL satış olarak belirlendi. Günlük değişim %0.81 ile gümüşün değer kazandığını gösterdi. Gümüşün dolara karşı değeri de dikkat çekti. Gümüş gram fiyatları ise alış 95,5557 TL, satış 95,6245 TL seviyelerinde işlem gördü. Bu veriler, yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Ezgi Sivritepe

Gümüş fiyatları 23 Aralık 2025 tarihinde önemli değişimlere sahne oldu. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları değerlendirildi. Alış fiyatı 2972.01 TL, satış fiyatı ise 2974.53 TL olarak belirlendi. Gümüş ons fiyatlarının günlük değişimi %0.81 olarak kaydedildi. Bu oran, gümüşün değerindeki artışı göstermektedir. Yatırımcılar ve piyasa analistleri için bu veri önemli bir gösterge.

Gümüş onsun dolara olan karşılığı da dikkat çekiyor. Saat 10:00'daki gümüş ons/dolar fiyatı, alış 69.4 Dolar, satış 69.45 Dolar olarak belirlendi. Bu değerlerin günlük değişim yüzdesi %0.78 olarak kaydedildi. Dolar bazındaki fiyatlar, gümüşün uluslararası ticaretindeki önemli göstergelerden biridir. Dolara olan bağlılık, piyasa değerlendirmelerinde kritik bir rol oynamaktadır.

Gümüş grubundaki fiyatlar da dikkatlice incelendi. Alış fiyatı 95,5557 TL, satış fiyatı ise 95,6245 TL olarak belirlendi. Bu değerler, gümüş grubundaki günlük değişim yüzdesinin %0.82 olduğunu gösteriyor. Gümüş gram fiyatlarının bu seviyelerde devam etmesi, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Daha geniş yatırım stratejileri bu fiyatlar üzerinden şekilleniyor.

Gümüş fiyatlarındaki bu bilgiler, yatırımcılar için önemli bir gösterge oluşturuyor. Gümüş, tarihsel olarak değerli bir yatırım aracı olmuştur. Piyasalardaki değişimler, yatırımcılar için kayda değer olmuştur. 2025 yılı için gümüş fiyatlarındaki yükseliş, birçok faktörden etkileniyor. Ekonomik ve siyasi gelişmeler ile arz-talep dengesi bu süreci şekillendiriyor. Yatırımcılar, gelecekte gümüşün değerine dair beklentilerini bu fiyat hareketlilikleri ile gözlemlemelidir.

Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
