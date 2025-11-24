Bugünkü gümüş fiyatı! 24 Kasım Pazartesi 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 24 Kasım 2025 tarihinde yatırımcılar ve piyasa analistleri için önemli bir takip noktasıdır. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları üzerine yapılan incelemeler, piyasaların güncel durumu hakkında bilgi veriyor. Gümüş ons fiyatları, alış ve satış değerleriyle dikkat çekmektedir. Alış fiyatı 2115.05 TL, satış fiyatı ise 2117.55 TL olarak kaydedilmiştir. Günlük değişim yüzdesi -0.16 olarak belirlenmiştir. Bu durum, gümüş ons fiyatlarının bir önceki güne göre hafif bir düşüş yaşadığını göstermektedir.

Gümüşün ons/dolar cinsinden fiyatı da merak edilmektedir. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons/dolar alış fiyatı 49,82 Dolar, satış fiyatı ise 49,88 Dolar olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi -0.2 olarak kaydedilmiştir. Gümüş ons/dolar fiyatlarında da bir miktar düşüş yaşandığı görülmektedir.

Gümüş gram fiyatları, yatırımcıların ilgisini çeken başka bir değerlendirme noktasıdır. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram fiyatı, alış fiyatı olarak 67,9913 TL, satış fiyatı ise 68,0732 TL seviyelerinde belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesinin -0.15 olması, gümüş gram fiyatlarının da az miktarda gerilediğini ortaya koymaktadır.

24 Kasım 2025 gümüş fiyatları piyasası dikkatle izlenmesi gereken bir dönemdedir. Günlük değişim oranlarındaki düşüşler, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesini gerektirebilir. Piyasalardaki gelişmeleri yakından takip etmek önemlidir. Gümüş, tarihsel olarak güvenli bir yatırım aracı olarak kabul edilmiştir. Bu tür dalgalanmalar, yatırımcıları düşünmeye ve piyasa dinamiklerini anlamaya yönlendirmektedir.