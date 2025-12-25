FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bugünkü gümüş fiyatı! 25 Aralık Perşembe 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 25 Aralık 2025'te yatırımcılar için kritik bir öneme sahip. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları, alışta 3060.81 TL, satışta ise 3092.23 TL olarak belirlendi. Gümüşün gram fiyatı 98.8067 TL alış, 98.9857 TL satış seviyelerinde işlem görüyor. Günlük değişimler, yatırımcıların dikkatli olmasını gerektiriyor. Dolar bazındaki gümüş fiyatları ise 71.77 USD alış, 71.9 USD satış olarak kaydedildi.

Bugünkü gümüş fiyatı! 25 Aralık Perşembe 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?
Cansu Akalp

Gümüş fiyatları, 25 Aralık 2025 tarihinde yatırımcılar için merak konusu olmaya devam ediyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları, alışta 3060.81 TL, satışta ise 3092.23 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi hafif bir gerileme gösterdi. Bu değer -0.02 olarak kaydedildi. Yatırımcılar, piyasayı daha dikkatli izlemeli.

Gümüş ons fiyatlarının yanı sıra, gümüşün dolar bazındaki fiyatı da dikkat çekiyor. Gümüş ons/dolar alış fiyatı 71.77 dolar, satış fiyatı ise 71.9 dolardır. Günlük değişim yüzdesi ise %0.01 oranında artış gösterdi. Bu durum, yatırımcıların dolara endeksli gümüş alım satımlarında dikkatli olmalarını gerektirir.

Gümüşün gram fiyatı da önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Saat 10:00'da gümüş gram fiyatı, alışta 98.8067 TL, satışta 98.9857 TL seviyelerinde işlem görüyor. Günlük değişim yüzdesi %0.01 artışla, gümüşün gram bazındaki değerinin stabil bir seyir izlediğini gösteriyor. Yatırımcılar açısından, gram gümüş fiyatlarının bu seviyelerde kalması özellikle düğün ve nişan gibi özel günlerde alım yapanları rahatsız etmiyor.

25 Aralık 2025 tarihi itibarıyla gümüş fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, yerel ve uluslararası yatırımcıların stratejilerini etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Yatırım yapmayı düşünenler için gümüş piyasası, izlenmesi gereken dinamik bir alan olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Türkiye'de bir ilk' Bakanlık hayata geçirecek'Türkiye'de bir ilk' Bakanlık hayata geçirecek
Açık Açık 25. Bölüm | Doğan Holding / Çağlar Göğüş: Türkiye, Avrupa Birliği için vazgeçilmez durumdaAçık Açık 25. Bölüm | Doğan Holding / Çağlar Göğüş: Türkiye, Avrupa Birliği için vazgeçilmez durumda

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

'Bu kadar net konuşuyorum' İsa Karakaş haberi verdi (Emekli ve memur zammı)

'Bu kadar net konuşuyorum' İsa Karakaş haberi verdi (Emekli ve memur zammı)

İslam Memiş'ten altın için '6 ay' uyarısı: Gram altında rakam da geldi

İslam Memiş'ten altın için '6 ay' uyarısı: Gram altında rakam da geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.