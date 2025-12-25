Bugünkü gümüş fiyatı! 25 Aralık Perşembe 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 25 Aralık 2025 tarihinde yatırımcılar için merak konusu olmaya devam ediyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları, alışta 3060.81 TL, satışta ise 3092.23 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi hafif bir gerileme gösterdi. Bu değer -0.02 olarak kaydedildi. Yatırımcılar, piyasayı daha dikkatli izlemeli.

Gümüş ons fiyatlarının yanı sıra, gümüşün dolar bazındaki fiyatı da dikkat çekiyor. Gümüş ons/dolar alış fiyatı 71.77 dolar, satış fiyatı ise 71.9 dolardır. Günlük değişim yüzdesi ise %0.01 oranında artış gösterdi. Bu durum, yatırımcıların dolara endeksli gümüş alım satımlarında dikkatli olmalarını gerektirir.

Gümüşün gram fiyatı da önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Saat 10:00'da gümüş gram fiyatı, alışta 98.8067 TL, satışta 98.9857 TL seviyelerinde işlem görüyor. Günlük değişim yüzdesi %0.01 artışla, gümüşün gram bazındaki değerinin stabil bir seyir izlediğini gösteriyor. Yatırımcılar açısından, gram gümüş fiyatlarının bu seviyelerde kalması özellikle düğün ve nişan gibi özel günlerde alım yapanları rahatsız etmiyor.

25 Aralık 2025 tarihi itibarıyla gümüş fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, yerel ve uluslararası yatırımcıların stratejilerini etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Yatırım yapmayı düşünenler için gümüş piyasası, izlenmesi gereken dinamik bir alan olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.