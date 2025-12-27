Bugünkü gümüş fiyatı! 27 Aralık Cumartesi 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları 27 Aralık 2025 tarihinde piyasada önemli bir artış yaşadı. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları alışta 3360.65 TL, satışta ise 3367.36 TL olarak belirlendi. Bu değer, günlük değişim yüzdesinde %9.29'luk bir artışı gösteriyor. Gümüş ons fiyatındaki bu ani yükseliş, yatırımcıların dikkatini çekmekte. Piyasalardaki dalgalanmaların artmasına neden oluyor.

Gümüş onsun döviz cinsinden fiyatı 78.38 Dolar alış ve 78.46 Dolar satış olarak kaydedildi. Bu değerler, günlük değişim yüzdesinin %9.16 olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar ve piyasa analistleri, gümüşün uluslararası piyasalardaki hareketliliğini yakından takip ediyor. Dalgalanmalar, ekonomik göstergelerle birlikte değerlendiriliyor.

Gümüş gram fiyatları da önemli bir veri olarak öne çıkıyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram fiyatı alışta 108,1115 TL, satışta ise 108,2218 TL olarak belirlendi. Bu fiyatların günlük değişim yüzdesi %9.22 olarak kaydedildi. Gram bazındaki bu artış, küçük yatırımcılar için önemli fırsatlar sunabiliyor.

27 Aralık 2025 itibarıyla gümüş fiyatlarındaki yükseliş yatırımcıların ilgisini çekiyor. Gelecek yatırım kararları üzerinde etkili bir rol oynayabilir. Piyasalardaki bu gelişmeler, ekonomik durum hakkında önemli sinyaller taşıyor. Gümüş, değer saklama aracı ve yatırım fırsatı sunma potansiyeli ile yatırımcıların ilgisini çekiyor.