Bugünkü gümüş fiyatı! 29 Kasım Cumartesi 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 29 Kasım 2025 tarihinde yatırımcılar için dikkat çekici bir artış gösterdi. Saat 10:00'da gümüş ons fiyatları, alışta 2395.76 TL, satışta ise 2399.17 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, önceki günlerle kıyaslandığında yüzde 5.75'lik bir günlük değişimle önemli bir yükseliş yaşadı. Gümüşün ons bazında değer kazanması, piyasalardaki dalgalı seyirlerden etkilendi. Ayrıca, yatırımcıların güvenli liman arayışı bu durumu pekiştirdi.

Gümüş ons/dolar fiyatları ise yaklaşık 56.38 dolar alış, 56.44 dolar satış seviyelerinde işlem görüyor. Gümüş ons fiyatlarının dolar bazında yükselişi, küresel ekonomik koşullarla dolara olan talep ile ilişkilidir. Bu tür fiyat hareketleri, yatırımcılara gümüşün değerli bir varlık olduğunu gösteriyor.

Gümüş gram cinsinden fiyatları, 77.0376 TL alış, 77.1196 TL satış seviyesinde gerçekleşti. Günlük değişim oranı ise yüzde 5.76 olarak ölçüldü. Gram gümüş fiyatlarındaki artış, piyasalardaki gümüş talebinin arttığını ortaya koyuyor. Yatırımcılar, gümüşü yükselen bir değer olarak görüyor.

29 Kasım 2025 tarihi, gümüş yatırımcıları için olumlu bir gün oldu. Gümüşün fiyatlarındaki artış, hem ons hem de gram cinsinden gözlemlenebilir. Yatırımcılar için gümüş, güvenli bir yatırım aracı olarak dikkat çekmeye devam edecektir. Bu yükselişlerin sürdürülebilirliği, ilerleyen dönemlerde ekonomik verilerle belirlenecek.