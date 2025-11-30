FİNANS

Bugünkü gümüş fiyatı! 30 Kasım Pazar 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasalarında 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla önemli bir hareketlilik yaşandı. Gümüşün ons fiyatı, alışta 2395.76 TL ve satışta 2399.17 TL seviyelerine ulaşarak yüzde 5.75'lik bir artış gösterdi. Uluslararası piyasalarda gümüşün onsu 56.38 dolar alış, 56.44 dolar satış fiyatlarından işlem gördü. Gram gümüş fiyatları da alışta 77.0376 TL, satışta 77.1196 TL olarak belirlendi. Bu durum, yatırımcıların ilgisini artırdı.

Gümüş piyasalarında 30 Kasım 2025 tarihinde dikkat çekici bir hareketlilik gözlemlendi. Saat 10.00 itibarıyla gümüşün ons fiyatı yatırımcıların ilgisini çekti. Gümüş ons fiyatı alışta 2395.76 TL, satışta ise 2399.17 TL seviyesine ulaştı. Bu durumda gümüş ons, günlük yüzde 5.75'lik bir artış kaydetti. Artış, piyasalardaki genel dalgalanma ile yatırımcı güvenine bağlı olarak takip edilmektedir.

Gümüşün ons/dolar cinsinden fiyatları da önemli bir gösterge teşkil ediyor. Alış fiyatı 56.38 dolar, satış fiyatı ise 56.44 dolar olarak belirlendi. Gümüş ons/dolar, günlük bazda yüzde 5.58'lik bir artış gösterdi. Bu durum, gümüşün yurt içi ve uluslararası piyasalardaki değer kazanımına işaret ediyor. Yatırımcılar, uluslararası piyasalardaki gümüş seyrine duyarlılık gösteriyor. Bu rakamlar, gümüş talebinin artışını destekleyen faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Gram cinsinden gümüş fiyatları da yatırımcıların dikkatini çekiyor. Saat 10.00 itibarıyla gümüş gramı alış fiyatı 77.0376 TL, satış fiyatı ise 77.1196 TL olarak belirlendi. Burada da günlük değişim yüzdesi yüzde 5.76 civarında oldu. Gram gümüşteki yükseliş, stok birikimlerinin ve talep artışının bir yansıması olarak gözlemleniyor.

30 Kasım 2025 itibarıyla gümüş fiyatları belirgin bir artış göstermekte. Hem piyasa dalgalanmaları hem de yatırımcı psikolojisi bu durumu etkiliyor. Gümüşü değer koruma aracı olarak gören yatırımcılar, bu yükselişten faydalanmak için yeni stratejiler geliştirmekte. Önümüzdeki günlerde bu trendin devam edip etmeyeceği ise yatırımcılar ve analistlerin merak ettiği bir konu.

