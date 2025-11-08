Bugünkü gümüş fiyatı! 8 Kasım Cumartesi 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları 8 Kasım 2025 tarihinde uluslararası piyasalarda devam eden bir gelişim içindedir. Saat 10:00 itibarıyla belirlenen gümüş ons fiyatları, alış 2041.65 TL ve satış 2044.53 TL seviyelerindedir. Bu fiyatlar gümüş yatırımcıları için önem taşımaktadır. Günlük değişim yüzde 1.06 oranında artış göstermiştir. Bu durum, piyasanın gümüşe olan ilgisinin arttığını göstermektedir.

Gümüşün ons olarak değeri, ons/dolar değeri ile de yatırımcılar için kritik bir gösterge olmaktadır. Gümüş ons/dolar fiyatı, alış 48,38 dolar ve satış 48,43 dolar seviyelerindedir. Bu fiyatlar, uluslararası piyasalarda gümüşün değerinin ne yönde ilerlediğine dair önemli ipuçları sunmaktadır. Günlük değişim yüzdesi ise 0.81 olarak kaydedilmiştir. Dolayısıyla, dolar bazında gümüşün stabil bir seyir izlediği görülmektedir.

Gümüş fiyatlarının bir diğer önemli göstergesi, gram cinsinden değeridir. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram fiyatları, alış 65,651 TL ve satış 65,7191 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, gümüş yatırımcıları açısından önemli bir rol oynamaktadır. Günlük değişim oranı yüzde 1.06 olarak izlenmektedir. Bu, gram gümüş fiyatlarının oldukça hareketli bir dönem geçirdiğini göstermektedir.

Gümüş fiyatları, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak belirli bir ivme kazanmış görünmektedir. Yatırımcılar, bu fiyat değişimlerini dikkatle izleyerek en uygun alış-satış stratejilerini belirleyebilir. Gümüş, değer saklama aracı olarak ve yatırım aracı olarak önemini korumaya devam ediyor.