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Bülbüloğlu halka arz oransal mı, eşit mi? Bülbüloğlu halka arz başvuruları hangi bankalarda var, kaç lot verir?

26.01.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bülbüloğlu halka arz talep toplama 26 Ocak 2023 Perşembe günü itibarıyla başlıyor. Payların tümü satılınca BVSAN bist kodlu halka arzın büyüklüğü 356 milyon 500 bin lirayı görecek. Birçok kişi internette konuya dair araştırma yapıyor. Peki, Bülbüloğlu halka arz oransal mı, eşit mi? Bülbüloğlu halka arz başvuruları hangi bankalarda var, kaç lot verir? İşte detaylar...

Bülbüloğlu halka arz oransal mı, eşit mi? Bülbüloğlu halka arz başvuruları hangi bankalarda var, kaç lot verir?

Bülbüloğlu halka arz talep toplama Bülbüloğlu halka arz eşit mi, oransal mı soru yanıt buldu. Bülbüloğlu halka arz oransal dağıtım gerçekleşecek. BVSAN Bist kodu ile yapılacak olan halka arzın fiyatı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Bülbüloğlu halka arz başvuruları ile ilgili detaylar...

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BÜLBÜLOĞLU HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Bülbüloğlu halka arz bugün başlıyor. Yapılan açıklamaya göre halka arz oransal dağıtım olacak.

BÜLBÜLOĞLU HALKA ARZ NE KADAR, KAÇ TL?

Bülbüloğlu'nun halka arzı BVSAN Bist kodu ile yapılacak.

Bülbüloğlu halka arz fiyatı 31 TL olarak belirlendi. Pay, ise 11.500,00 Lot olacak.

BÜLBÜLOĞLU HALKA ARZ HANGİ TARİHLER ARASINDA ALINACAK, İŞLEM İÇİN SON GÜN NEDİR?

Bülbüloğlu Halka arz tarihleri:

26 Ocak 2023 Perşembe

27 Ocak 2023 Cuma

30 Ocak 2023 Pazartesi

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BÜLBÜLOĞLU HALKA ARZ NE ZAMAN SONUÇLANCAK?

Bülbüloğlu halka arzın Şubat'ın ilk günlerinde sonuçlanacağı ön görülüyor.

BÜLBÜLOĞLU HALKA ARZ BAŞVURULARI HANGİ BANKALARDA VAR?

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finansbank A.Ş.

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

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halka arz borsa işlem

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