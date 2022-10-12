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Bulgarlar bu sefer de oraya akın etti! Kasa kasa aldılar

12.10.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’nde her hafta kurulan Çarşamba pazarında Bulgar yoğunluğu yaşandı. Esnaf, Bulgaristan vatandaşlarının alışverişinden memnun olduklarını söyleyerek, palamutları meyveleri kasa kasa aldıklarını belirtti.

Kırklareli’nde her hafta kapalık pazar yerinde kurulan Çarşamba pazarında bu hafta Bulgar yoğunluğu yaşandı. Gerek turlarla gerekse kendi araçları ile Kırklareli’ne gelen Bulgar vatandaşları, öncelikle kent merkezinde dolaştıktan sonra adresleri Çarşamba pazarı oldu. Bulgarlar, meyve, sebze, balık ve giyim gibi birçok ihtiyacını sağladı.

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EDİRNE VE TEKİRDAĞ’DAN SONRA KIRKLARELİ’NDELER

Pazarcı esnafı Yahya Şentürk, Bulgar vatandaşlarının Çarşamba pazarında alışverişlerini yaptıklarını belirterek Kırklareli’ne davet etti. Şentürk, “Gelsinler alışverişlerini yapsınlar. Bizim pazarcı esnafımız memnun onlardan. Ben buradan takip ediyorum kasa dolusu palamut, meyve alıyorlar” dedi.

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“BULGARLAR BAŞIMIZIN TACI, DEVAMLI GELMELERİNİ TAVSİYE EDERİZ”

Palamutta bu sene bereketli sezon geçirdiklerini söyleyen balıkçı esnafı Umutcan Karışan da Bulgar vatandaşlarını davet etti. Karışan, “Bu sene yoğunluk çok güzel ve bereketli. Palamut akını var. Karadeniz’den bayağı bir palamut akını oldu. Bulgar vatandaşları bu sene maşallah var gidip geliyorlar. Hareketli geçiyor inşallah böyle bereketli geçecek. Bulgarlar başımızın tacı devamlı gelmelerini tavsiye ederiz” şeklinde konuştu.

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palamut Kırklareli Pazar bulgar
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